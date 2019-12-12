Чотирьох волинян підозрюють у замовному вбивстві ковельчанина, якого знайшли з простреленою головою





Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.



Нагадаємо, 17 вересня, до поліції звернулася жителька села Довгоноси Ковельського району із заявою про те, що напередодні вранці її 46-річний односелець пішов із дому та не повернувся. Згодом через декілька годин п



Слідство вважає, що вбивство 46-річного мешканця Ковельщини замовив його суперник з мотивів ревнощів та неприязних відносин.



Пособником у вчиненні злочину став 40-річний уродженець Республіки Грузія, мешканець одного з сіл Ковельського району, а виконавцем – його рідний брат, колишній учасник одного зі збройних конфліктів на Кавказі.



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Ще один учасник злочину – також уродженець Грузії.



Члени групи, двоє з яких уже мали конфлікти із законом, ретельно спланували свої дії. Домовившись і жертвою про зустріч поблизу недіючого кафе в Ковелі (місце було вибрано заздалегідь), щоб нібито замовити йому виконання будівельних робіт, зловмисник у ході розмови зранку 16 вересня 2019 року вистрілив потерпілому в голову. Потім спільники тіло перенесли у ліс, де і закопали.



Завдяки скоординованим діям правоохоронців усіх причетних до вчинення цього злочину було невдовзі затримано.



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Триває досудове розслідування, у якому призначено й проведено низку експертиз та накладено арешт на автомобіль підозрюваних.

Троє із членів групи перебувають під вартою. Один – під домашнім арештом.



До слова, за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотирьом жителям Волині повідомили про підозру у вчиненні організованою групою з корисливих мотивів убивства на замовлення ковельчанина.Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.Нагадаємо, 17 вересня, до поліції звернулася жителька села Довгоноси Ковельського району із заявою про те, що напередодні вранці її 46-річний односелець пішов із дому та не повернувся. Згодом через декілька годин п оліцейські виявили на околиці міста Ковель прикопане тіло зниклого чоловіка з вогнепальним пораненням головСлідство вважає, що вбивство 46-річного мешканця Ковельщини замовив його суперник з мотивів ревнощів та неприязних відносин.Пособником у вчиненні злочину став 40-річний уродженець Республіки Грузія, мешканець одного з сіл Ковельського району, а виконавцем – його рідний брат, колишній учасник одного зі збройних конфліктів на Кавказі.Ще один учасник злочину – також уродженець Грузії.Члени групи, двоє з яких уже мали конфлікти із законом, ретельно спланували свої дії. Домовившись і жертвою про зустріч поблизу недіючого кафе в Ковелі (місце було вибрано заздалегідь), щоб нібито замовити йому виконання будівельних робіт, зловмисник у ході розмови зранку 16 вересня 2019 року вистрілив потерпілому в голову. Потім спільники тіло перенесли у ліс, де і закопали.Завдяки скоординованим діям правоохоронців усіх причетних до вчинення цього злочину було невдовзі затримано.Триває досудове розслідування, у якому призначено й проведено низку експертиз та накладено арешт на автомобіль підозрюваних.Троє із членів групи перебувають під вартою. Один – під домашнім арештом.До слова, за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.

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