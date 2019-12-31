«Укрзалізниця» вводить послугу доставки ручної поклажі





Про це йдеться



Так, залізничники опрацюють механізм надання послуги на вокзалах Київ-Пасажирський, Дніпро, Львів, Харків-Пасажирський та у поїздах № 79/80 Дніпро — Київ — Дніпро, № 92/91 Львів — Київ — Львів, № 63/64 Харків — Київ — Харків.



«Укрзалізниця робить черговий внесок у покращення сервісу для своїх пасажирів. Звісно, користуватися новими послугами зможе будь-хто, але особливо корисними вони будуть для сімей з дітьми, людей похилого віку, які подорожують самостійно, а також для людей з інвалідністю», - прокоментував член правління компанії Марчін Целеєвський.



Зокрема, пасажирам пропонуватиметься доставка ручної поклажі з вокзалу до вокзалу або адресна — від дверей до дверей. Замовлення адресної доставки передбачає, що кур’єр сам забере поклажу та доставить за кінцевою адресою. Вартість послуги становитиме 200 гривень, якщо доставка здійснюватиметься від вокзалу до вокзалу, та 350 гривень, якщо від дверей до дверей.



Послуга надається за бажанням пасажира, який має проїзний документ і здійснює поїздку від станції початкового відправлення до кінцевої станції прибуття поїзда.



До перевезення приймається ручна поклажа пасажира вагою до 36 кг включно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Укрзалізниця" запроваджує нову послугу для пасажирів — доставку ручної поклажі до/з поїзда. Уже з 3 лютого цього року послуга надаватиметься в пілотному режимі в трьох поїздах.Про це йдеться на сторінці "Укрзалізниці". Так, залізничники опрацюють механізм надання послуги на вокзалах Київ-Пасажирський, Дніпро, Львів, Харків-Пасажирський та у поїздах № 79/80 Дніпро — Київ — Дніпро, № 92/91 Львів — Київ — Львів, № 63/64 Харків — Київ — Харків.«Укрзалізниця робить черговий внесок у покращення сервісу для своїх пасажирів. Звісно, користуватися новими послугами зможе будь-хто, але особливо корисними вони будуть для сімей з дітьми, людей похилого віку, які подорожують самостійно, а також для людей з інвалідністю», - прокоментував член правління компаніїЗокрема, пасажирам пропонуватиметься доставка ручної поклажі з вокзалу до вокзалу або адресна — від дверей до дверей. Замовлення адресної доставки передбачає, що кур’єр сам забере поклажу та доставить за кінцевою адресою. Вартість послуги становитиме 200 гривень, якщо доставка здійснюватиметься від вокзалу до вокзалу, та 350 гривень, якщо від дверей до дверей.Послуга надається за бажанням пасажира, який має проїзний документ і здійснює поїздку від станції початкового відправлення до кінцевої станції прибуття поїзда.До перевезення приймається ручна поклажа пасажира вагою до 36 кг включно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію