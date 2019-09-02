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Як в Острожецькому ліцеї згадують Ігоря Єремеєва

Як в Острожецькому ліцеї згадують Ігоря Єремеєва
Початок лютого – період традиційних зустрічей випускників. Кожна школа по-особливому готується прийняти тих, хто виріс у її стінах.

Прийшли побачитися із давніми друзями й колишні учні Острожецького ліцею імені Ігоря Єремеєва. Та випускник, чиє ім’я носить тепер ліцей, більше ніколи не зустрінеться зі своїми однокласниками – трагічний випадок забрав його життя у 2015-му році, - пише 12 канал.

Однак у школі не забувають свого видатного учня Ігоря Єремеєва. Тут про народного депутата України, благодійника та співзасновника ГК “Континіум” згадують з теплом та трепетом, адже навіть після закінчення школи він не переставав дбати про рідний навчальний заклад.

До ліцею прийшли сотні випускників, серед них – і клас Ігоря Мироновича. Цьогоріч виповниться 35 років з дня, коли він закінчив школу. Однокласники й учителі запевняють: Ігор Єремеєв був позитивним та дуже відкритим учнем.

«Ігор Єремеєв – це прекрасна людина була. Він біля школи жив, біля мене, мій сусід найкращий, вічно в нас був на вечорницях. Чудовий хлопець був», – пригадує колишній директор школи Володимир Козлюк.

Для ювілярів в острожецькому ліцеї підготували яскравий концерт. А співали не тільки теперішні школярі, а й вчителі та самі випускники.

Вечір зустрічі острожецьких випускників запам’ятався щирими словами, емоціями та спогадами. А також чудовими піснями, танцями і яскравими виступами учнів ліцею імені Ігоря Єремеєва.

Зазначають, що після смерті Ігоря Єремеєва продовжити його добру справу взялися колеги, друзі й рідні. Заклад постійно осучаснюють, забезпечують усім необхідним. Так, цьогоріч на школярів чекало одразу кілька сюрпризів, один з яких – новенький майданчик для проведення урочистих подій. На ньому виклали бруківку з вишиванковим орнаментом. Такий подарунок учням зробив рідний брат Ігоря Мироновича Євген Єремеєв. Також за літо встигли відремонтувати хол ліцею, де розмістили й музей пам’яті Ігоря Єремеєва. Допоміг у його модернізації нардеп Степан Івахів. А ще перед центральним входом до ліцею облаштували особливу алею пам’яті.
Як в Острожецькому ліцеї згадують Ігоря Єремеєва
Як в Острожецькому ліцеї згадують Ігоря Єремеєва
Як в Острожецькому ліцеї згадують Ігоря Єремеєва
Як в Острожецькому ліцеї згадують Ігоря Єремеєва

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Теги: Острожецький ліцей, згадка
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