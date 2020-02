У Луцьку закрили кав'ярню, яку активісти блокували через російськомовну вивіску та меню

Мережева кав’ярня "Rest Or Run", що працювала у Луцьку на вулиці Винниченка, 16, закрилася. Заклад проіснував близько двох місяців.З фасаду уже зняли вивіску, а на дверях висить оголошення про здачу приміщення в оренду. Власники кав’ярні причину закриття не коментують, але орендодавці підтвердили, що вона більше не працює, пише "Перший". Нагадаємо, відкриття "Rest Or Run" наприкінці листопада 2019 року супроводжувалось скандалом. Тоді заклад запрацював з російськомовною вивіскою та меню. Біля кав’ярні відбулась акція протесту, після чого власниця пояснила, що працює за франшизою, а відтак усі матеріали розробили її власники.На початку грудня у "Rest Or Run" змінили всі російськомовні назви на українські.У закладі можна було випити крім класичної кави, фірмові збитні на основі варення: смородиновий, обліпиховий, журавлиновий та вишневий. Також були чаї та безалкогольний глінтвейн. З солодощів тут пропонували тістечка, сирники та макаруни.«Rest or Run» - українська мережа кав'ярень. Перший заклад відкрили в 2015 році у Харкові. Мережа налічує понад 25 закладів в Україні, Росії та Іспанії.