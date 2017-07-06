У Нововолинську п'яний водій хотів «відмазатися» від патрульних за 2000 гривень хабара
Сьогодні, 16:15
31-го січня у Нововолинську п’яний водій пропонував хабар інспекторам патрульної поліції, які його зупинили.
Про це повідомив т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, пише "Буг".
Інспектори зупинили транспортний засіб та під час перевірки документів виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. З метою уникнення адміністративної відповідальності чоловік запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень. Подію зафіксувала відеокамера.
Матеріали внесли до ЄРДР за 1 ч. ст. 369 ККУ (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Санкція статі карається штрафом або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
Тривають слідчі дії.
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Про це повідомив т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, пише "Буг".
Інспектори зупинили транспортний засіб та під час перевірки документів виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. З метою уникнення адміністративної відповідальності чоловік запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень. Подію зафіксувала відеокамера.
Матеріали внесли до ЄРДР за 1 ч. ст. 369 ККУ (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Санкція статі карається штрафом або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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