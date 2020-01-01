Ще одну школу під Луцьком закривають на карантин





Карантин запровадили у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності учнів на грип та ГРВІ. Вимушені канікули триватимуть з 4 лютого по 11 лютого, - йдеться на сайті Гіркополонківської громади.



На період карантину припинили роботу позашкільних установ, проведення масових, навчальних, спортивних та розважальних заходів, роботу гуртків, секцій для дітей і підлітків. У Гіркополонківській дитячій музичній школі проводитимуться лише індивідуальні заняття.



Нагадаємо, що

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