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Ще одну школу під Луцьком закривають на карантин

Ще одну школу під Луцьком закривають на карантин
У селі Гірка Полонка Луцького району з вівторка, 4 лютого, закривають школу на карантин.

Карантин запровадили у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності учнів на грип та ГРВІ. Вимушені канікули триватимуть з 4 лютого по 11 лютого, - йдеться на сайті Гіркополонківської громади.

На період карантину припинили роботу позашкільних установ, проведення масових, навчальних, спортивних та розважальних заходів, роботу гуртків, секцій для дітей і підлітків. У Гіркополонківській дитячій музичній школі проводитимуться лише індивідуальні заняття.

Нагадаємо, що у Луцьку карантин для учнів 1-4 класів буде з 3 по 7 лютого 2020 року. А для учнів 5-11 класів — з 1 по 8 лютого 2020 року.

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Теги: карантин, Гірка Полонка
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