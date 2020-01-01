Ще одну школу під Луцьком закривають на карантин
Сьогодні, 16:21
У селі Гірка Полонка Луцького району з вівторка, 4 лютого, закривають школу на карантин.
Карантин запровадили у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності учнів на грип та ГРВІ. Вимушені канікули триватимуть з 4 лютого по 11 лютого, - йдеться на сайті Гіркополонківської громади.
На період карантину припинили роботу позашкільних установ, проведення масових, навчальних, спортивних та розважальних заходів, роботу гуртків, секцій для дітей і підлітків. У Гіркополонківській дитячій музичній школі проводитимуться лише індивідуальні заняття.
Нагадаємо, що у Луцьку карантин для учнів 1-4 класів буде з 3 по 7 лютого 2020 року. А для учнів 5-11 класів — з 1 по 8 лютого 2020 року.
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Карантин запровадили у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності учнів на грип та ГРВІ. Вимушені канікули триватимуть з 4 лютого по 11 лютого, - йдеться на сайті Гіркополонківської громади.
На період карантину припинили роботу позашкільних установ, проведення масових, навчальних, спортивних та розважальних заходів, роботу гуртків, секцій для дітей і підлітків. У Гіркополонківській дитячій музичній школі проводитимуться лише індивідуальні заняття.
Нагадаємо, що у Луцьку карантин для учнів 1-4 класів буде з 3 по 7 лютого 2020 року. А для учнів 5-11 класів — з 1 по 8 лютого 2020 року.
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