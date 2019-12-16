вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Діти вистрибували на ходу: на Дніпропетровщині водій шкільного автобуса помер під час руху. ФОТО. ВІДЕО

Діти вистрибували на ходу: на Дніпропетровщині водій шкільного автобуса помер під час руху. ФОТО. ВІДЕО
У понеділок, 3 лютого, у місті Кам'янське Дніпропетровської області водій шкільного автобуса помер за кермом під час рейсу.

За попередньою інформацією, у 68-річного чоловіка трапився інсульт, передає місцевий сайт "Событие", пише "OBOZREVATEL".

В автобусі перебували 20 учнів 22-ї школи і троє дорослих, їх везли в басейн.

Всі діти залишилися живі, інформації про потерпілих наразі немає. Як видно на записі з камери відеоспостереження, на ходу з автобуса випала дитина.

Подія трапилася, коли "Еталон" спускався від готелю "Зоря" по проспекту Шевченка. Некерований автобус перетнув трамвайну колію, скотився з проїзної частини і врізався у паркан, заваливши ліхтарний стовп.

Аварію зі шкільним автобусом прокоментував голови профспілки автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий. На своїй сторінці у Facebook він заявив, що підприємство-перевізник знало про проблеми зі здоров'ям водія.

"68-річний водій попередньо страждав на серцево-судинні захворювання. Але підприємство все одно випустило його на рейс, і взагалі на пенсію відправляти не поспішали. З наступного тижня ми перевіримо дотримання трудового законодавства на підприємствах. Також перевіримо медиків, які випускають водіїв у рейси. І нехай хоч хтось із перевізників спробує дурити або морозитися від перевірки", – написав він.

Після ДТП на місце події прибуло керівництво приватної фірми-перевізника "Інтерспецмаркет". За словами директора підприємства Андрія Свистуна, дане перевезення здійснювало не їхнє підприємство.

Як повідомила керівниця департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради Тетяна Онищенко, вона не має інформації, про якого саме перевізника йдеться: перевезення дітей здійснювало приватне підприємство, з яким домовлялися самі батьки.



Діти вистрибували на ходу: на Дніпропетровщині водій шкільного автобуса помер під час руху. ФОТО. ВІДЕО
Діти вистрибували на ходу: на Дніпропетровщині водій шкільного автобуса помер під час руху. ФОТО. ВІДЕО
Діти вистрибували на ходу: на Дніпропетровщині водій шкільного автобуса помер під час руху. ФОТО. ВІДЕО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дніпропетровщина, смерть водія, шкільний автобус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Арештували луцького прикордонника, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 17:07
У Луцьку на річці Стир на «гарячому» зловили браконьєра
Сьогодні, 17:01
Діти вистрибували на ходу: на Дніпропетровщині водій шкільного автобуса помер під час руху. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
У центральному парку Луцька злодій вирвав з рук іPhone
Сьогодні, 16:46
«Яровиця» пропонує оренду паркінгу в центрі Луцька*
Сьогодні, 16:25
Схожі новини
Водій шкільного автобуса, який на Волині зніс паркан та врізався в дерево, заплатить штраф Водій шкільного автобуса, який на Волині зніс паркан та врізався в дерево, заплатить штраф
08 січень, 14:40
На трасі Доманове-Ковель шкільний автобус з дітьми потрапив в аварію. ФОТО На трасі Доманове-Ковель шкільний автобус з дітьми потрапив в аварію. ФОТО
16 грудень, 2019, 15:00
Водію стало зле: на Волині шкільний автобус із дітьми в'їхав у паркан і дерева Водію стало зле: на Волині шкільний автобус із дітьми в'їхав у паркан і дерева
20 листопад, 2019, 13:33
Аварія на Львівщині за участі шкільного автобуса: 10 дітей – у лікарні Аварія на Львівщині за участі шкільного автобуса: 10 дітей – у лікарні
11 листопад, 2019, 11:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ми як на хуторі живемо»: жителі волинського села скаржаться на відсутність дороги до райцентру. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
 0
Шахраї в Польщі підставили українця під «кримінал» роботою кур'єра
Сьогодні, 17:10
 0
Арештували луцького прикордонника, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 17:07
 0
У Луцьку на річці Стир на «гарячому» зловили браконьєра
Сьогодні, 17:01
 0
Діти вистрибували на ходу: на Дніпропетровщині водій шкільного автобуса помер під час руху. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8