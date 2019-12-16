Діти вистрибували на ходу: на Дніпропетровщині водій шкільного автобуса помер під час руху. ФОТО. ВІДЕО





За попередньою інформацією, у 68-річного чоловіка трапився інсульт, передає місцевий сайт "Событие", пише



В автобусі перебували 20 учнів 22-ї школи і троє дорослих, їх везли в басейн.



Всі діти залишилися живі, інформації про потерпілих наразі немає. Як видно на записі з камери відеоспостереження, на ходу з автобуса випала дитина.



Подія трапилася, коли "Еталон" спускався від готелю "Зоря" по проспекту Шевченка. Некерований автобус перетнув трамвайну колію, скотився з проїзної частини і врізався у паркан, заваливши ліхтарний стовп.



Аварію зі шкільним автобусом прокоментував голови профспілки автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий. На своїй сторінці у Facebook він заявив, що підприємство-перевізник знало про проблеми зі здоров'ям водія.



"68-річний водій попередньо страждав на серцево-судинні захворювання. Але підприємство все одно випустило його на рейс, і взагалі на пенсію відправляти не поспішали. З наступного тижня ми перевіримо дотримання трудового законодавства на підприємствах. Також перевіримо медиків, які випускають водіїв у рейси. І нехай хоч хтось із перевізників спробує дурити або морозитися від перевірки", – написав він.



Після ДТП на місце події прибуло керівництво приватної фірми-перевізника "Інтерспецмаркет". За словами директора підприємства Андрія Свистуна, дане перевезення здійснювало не їхнє підприємство.



Як повідомила керівниця департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради Тетяна Онищенко, вона не має інформації, про якого саме перевізника йдеться: перевезення дітей здійснювало приватне підприємство, з яким домовлялися самі батьки.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 3 лютого, у місті Кам'янське Дніпропетровської області водій шкільного автобуса помер за кермом під час рейсу.За попередньою інформацією, у 68-річного чоловіка трапився інсульт, передає місцевий сайт "Событие", пише "OBOZREVATEL" В автобусі перебували 20 учнів 22-ї школи і троє дорослих, їх везли в басейн.Всі діти залишилися живі, інформації про потерпілих наразі немає. Як видно на записі з камери відеоспостереження, на ходу з автобуса випала дитина.Подія трапилася, коли "Еталон" спускався від готелю "Зоря" по проспекту Шевченка. Некерований автобус перетнув трамвайну колію, скотився з проїзної частини і врізався у паркан, заваливши ліхтарний стовп.Аварію зі шкільним автобусом прокоментував голови профспілки автоперевізників Дніпра. На своїй сторінці у Facebook він заявив, що підприємство-перевізник знало про проблеми зі здоров'ям водія."68-річний водій попередньо страждав на серцево-судинні захворювання. Але підприємство все одно випустило його на рейс, і взагалі на пенсію відправляти не поспішали. З наступного тижня ми перевіримо дотримання трудового законодавства на підприємствах. Також перевіримо медиків, які випускають водіїв у рейси. І нехай хоч хтось із перевізників спробує дурити або морозитися від перевірки", – написав він.Після ДТП на місце події прибуло керівництво приватної фірми-перевізника "Інтерспецмаркет". За словами директора підприємства, дане перевезення здійснювало не їхнє підприємство.Як повідомила керівниця департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради, вона не має інформації, про якого саме перевізника йдеться: перевезення дітей здійснювало приватне підприємство, з яким домовлялися самі батьки.

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