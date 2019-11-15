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У Луцьку на річці Стир на «гарячому» зловили браконьєра

У Луцьку на річці Стир на «гарячому» зловили браконьєра
У Луцьку на старому руслі річки Стир між вулицями Селищна і Героїв УПА браконьєр ловив рибу сітками.

Так, 3 лютого о 9:25 до рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужого рибалки про грубе порушення правил рибальства, - інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Інспектори рибоохорони, які прибули на місце правопорушення, о 9:35 виявили чоловіка, який ловив рибу так званими двома «екранами». Відтак на браконьєра оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП, знаряддя лову вилучили.

Пізніше, під час обстеження на тій самій водоймі виявили одну безгосподарську сітку. У сітці знаходилося 12 рибин.

У Луцьку на річці Стир на «гарячому» зловили браконьєра
У Луцьку на річці Стир на «гарячому» зловили браконьєра

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Теги: браконьєри, Стир
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