У Луцьку на річці Стир на «гарячому» зловили браконьєра

У Луцьку на старому руслі річки Стир між вулицями Селищна і Героїв УПА браконьєр ловив рибу сітками.Так, 3 лютого о 9:25 до рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужого рибалки про грубе порушення правил рибальства, - інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Інспектори рибоохорони, які прибули на місце правопорушення, о 9:35 виявили чоловіка, який ловив рибу так званими двома «екранами». Відтак на браконьєра оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП, знаряддя лову вилучили.Пізніше, під час обстеження на тій самій водоймі виявили одну безгосподарську сітку. У сітці знаходилося 12 рибин.