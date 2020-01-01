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Арештували луцького прикордонника, який «погорів» на хабарі

Арештували луцького прикордонника, який «погорів» на хабарі
Військовослужбовця Луцького прикордонного загону, викритого на 20 тисяч гривень неправомірної вигоди, взято під варту.

За клопотанням військової прокуратури Луцького гарнізону інспектору прикордонної ВІПС «Світязь» ВПС «Світязь» Луцького прикордонного загону, який погорів на наданні неправомірної вигоди начальнику вказаного відділу прикордонної служби, обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб, - інформує
пресслужба прокуратури Західного регіону.

Як альтернативу, 1 лютого 2020 року Личаківський районний суд м. Львова визначив йому можливість внесення застави – 105,1 тисяч гривень. Також правопорушника відсторонили від займаної посади.

Нагадаємо, 31 січня 2020 року за процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за матеріалами та спільно з відділом внутрішньої та власної безпеки по Луцькому прикордонному загону УВВБ Північ задокументовано факт надання неправомірної вигоди вказаним 33-річним прикордонником.

За даними слідства, хабар у розмірі 20 тисяч гривень призначався за вирішення питання щодо невжиття відносно вказаного військовослужбовця та ще одного співслужбовця заходів з переміщення для подальшого проходження служби до інших відділів прикордонної служби.

Неправомірну вигоду виявили та вилучили у ході проведення огляду місця події.

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Теги: хабар, луцький прикордонник, взяли під варту
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