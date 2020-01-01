Повідомили ціну за опалення у Луцьку за січень





Про це йдеться

Середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому місяці визначена, як середньозважений показник, на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології в січні склала +0,98ºС (середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі складає +1,47ºС).



Чинний базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за м2 у місяць, затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради № 777-1 від 30.11.2018.



Враховуючи фактичну температуру зовнішнього повітря, вартість 1 м2 у грудні 2019 року вища базового тарифу на 1,25 грн.



Зауважують, що в січні підприємство застосувало знижку, передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1082, яка складає 16%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДКП «Луцьктепло» провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення в січні 2020 року в розмірі 43,64 грн за м2.Про це йдеться на сайті підприємства.

Середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому місяці визначена, як середньозважений показник, на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології в січні склала +0,98ºС (середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі складає +1,47ºС).Чинний базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за м2 у місяць, затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради № 777-1 від 30.11.2018.Враховуючи фактичну температуру зовнішнього повітря, вартість 1 м2 у грудні 2019 року вища базового тарифу на 1,25 грн.Зауважують, що в січні підприємство застосувало знижку, передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1082, яка складає 16%.

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