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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 лютого
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі близько -2…+2 градусів, удень – +4…+5. Вітер північний, західний, північно-західний, північно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ зі снігом.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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