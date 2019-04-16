У ресторація «Брама» – широкий асортимент страв*

Ресторація «Брама» із багатолітньою історією вже вивчила смаки та вподобання відвідувачів, то ж кухарі добре знають, що їжа «як удома» ніколи не вийде з моди.Про це повідомляє адміністрація закладу.Щоденний асортимент страв на лінії роздачі - чималий: супи, борщі, страви з м’яса, риби, з десяток гарнірів, салати. У закладі зауважують, головне, що все в одну ціну - 17 гривень 99 копійок за 100 грамів.. На лінії роздачі завжди є кілька варіантів борщу або ж супів. Якщо ви бажаєте побалувати себе чимось особливим, то оберіть першу страву з меню. Там ви знайдете борщ з пампушками, солянку чи крем-суп. А щоб зробити обід особливим – замість хліба візьміть до «першого» новинку – фокачу.«Брама» щоденно пропонує пообідати стравами з м’яса та риби, які не смажаться, а готуються на пару. До них обирайте, що до вподоби, - картопля (пюре, смажена, рагу), овочі на пару, цвітна капуста, броколі, овочеві мікси, гречка, кук кус, булгур, рис тощо. Є у меню і традиційні вареники та пельмені.. Любите зелень та овочі? Не оминайте лінію холодних страв та обов’язково оберіть улюблений салат.. А солодкоїжкам у «Брамі» теж є чим поласувати", - йдеться у повідомленні.За домашньою їжею на сніданок, обід чи вечерю - завітайте у «Браму». Заклад працює з 09:00 до 23:00.