У двох школах Любомльського району – карантин
Сьогодні, 20:21
У Любомлі припинили навчання у зв'язку із захворюваністю учнів у школах №2 та №3.
Відповідний наказ 3 лютого видав відділ освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради, - повідомляє "Район. Любомль".
На сайті школи №2 повідомили, що у зв’язку з перевищенням 20% рівня захворюваності на грип та ГРВІ у навчальному закладі, з метою збереження життя і здоров’я дітей, тимчасово призупинили заняття у 1-11 класах на 4 календарних дні – з 4 по 7 лютого.
На цей же період тимчасового призупинили освітній процес: відмінили проведення навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів для учнів.
Як повідомили у відділі освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради, на карантин також закрили Любомльський ЗЗСО №3.
У Вишнівській, Рівненській та Головненській ОТГ навчання в школах відбувається у звичному режимі, поки всі навчальні заклади працюють. Керівники тримають ситуацію на контролі.
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Відповідний наказ 3 лютого видав відділ освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради, - повідомляє "Район. Любомль".
На сайті школи №2 повідомили, що у зв’язку з перевищенням 20% рівня захворюваності на грип та ГРВІ у навчальному закладі, з метою збереження життя і здоров’я дітей, тимчасово призупинили заняття у 1-11 класах на 4 календарних дні – з 4 по 7 лютого.
На цей же період тимчасового призупинили освітній процес: відмінили проведення навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів для учнів.
Як повідомили у відділі освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради, на карантин також закрили Любомльський ЗЗСО №3.
У Вишнівській, Рівненській та Головненській ОТГ навчання в школах відбувається у звичному режимі, поки всі навчальні заклади працюють. Керівники тримають ситуацію на контролі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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