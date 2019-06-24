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В пункті пропуску «Устилуг» під ковриками та за сидіннями буса знайшли незаконний одяг. ФОТО

В пункті пропуску «Устилуг» під ковриками та за сидіннями буса знайшли незаконний одяг. ФОТО
На митному посту «Володимир-Волинський» вилучили партію незадекларованого одягу вартістю 86 тисяч гривень.

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

В пункті пропуску «Устилуг» в автомобілі марки Volkswagen Transporter виявили під ковриками та за сидіннями автомобіля 83 одиниці одягу торгових марок "lee cooper", "geox" та "maRCIANO", прихованиx від митного контролю.

Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

В пункті пропуску «Устилуг» під ковриками та за сидіннями буса знайшли незаконний одяг. ФОТО
В пункті пропуску «Устилуг» під ковриками та за сидіннями буса знайшли незаконний одяг. ФОТО
В пункті пропуску «Устилуг» під ковриками та за сидіннями буса знайшли незаконний одяг. ФОТО
В пункті пропуску «Устилуг» під ковриками та за сидіннями буса знайшли незаконний одяг. ФОТО
В пункті пропуску «Устилуг» під ковриками та за сидіннями буса знайшли незаконний одяг. ФОТО
В пункті пропуску «Устилуг» під ковриками та за сидіннями буса знайшли незаконний одяг. ФОТО
В пункті пропуску «Устилуг» під ковриками та за сидіннями буса знайшли незаконний одяг. ФОТО

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Теги: Устилуг, незаконний одяг, митниця
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