На Волині судитимуть банду, яка через інтернет продавала наркотичні речовини





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Нагадаємо, у серпні минулого року оперативники Управління протидії наркозлочинності спільно із слідчими Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали трьох волинян 20-ти, 22-х та 18-ти років, котрі понад рік займалися незаконною діяльністю, пов’язаною зі збутом психотропних речовин на території обласного центру за допомогою каналу, створеного в месенджері.



Проведеними оперативними заходами встановлено, що 20-ти річний житель Луцька створив інтернет-ресурс із продажу психотропних речовин, шляхом залишення закладок у людних місцях Луцька. Згодом учасники групи з метою конспірації своїх злочинних дій змінили сайт на месенджер, через який можна було замовити психотропні речовини. Для отримання оплати за продаж заборонених речовин зловмисник оформив електронний гаманець однієї з платіжних систем. У подальшому електронні гроші виводились на його банківську картку.



Оперативники Управління протидії наркозлочинності в області, після проведення комплексу заходів спрямованих на документування злочинної діяльності, провели санкціоновані обшуки в помешканнях зловмисників під час яких виявили та вилучили речові докази по справі, зокрема, оргтехніку, мобільні засоби зв’язку, банківські картки, психотропні речовини, балончики із фарбою та гроші, отриманні від незаконної діяльності.



У ході досудового розслідування правоохоронці встановили причетність до організованої групи ще трьох жителів Волині.



Усім шістьом учасникам групи оголосили про підозру у вчиненні в складі організованої групи 11 епізодів злочинної діяльності за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Окрім того, організатору групи оголосили про підозру в скоєнні трьох епізодів злочинної діяльності за ч. 1 і ч. 2 ст. 306 Кримінального кодексу України.



Кримінальне провадження з обвинувальним актом скероване на розгляд суду.







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Нагадаємо, у серпні минулого року оперативники Управління протидії наркозлочинності спільно із слідчими Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва обласної прокуратури, пов’язаною зі збутом психотропних речовин на території обласного центру за допомогою каналу, створеного в месенджері.Проведеними оперативними заходами встановлено, що 20-ти річний житель Луцька створив інтернет-ресурс із продажу психотропних речовин, шляхом залишення закладок у людних місцях Луцька. Згодом учасники групи з метою конспірації своїх злочинних дій змінили сайт на месенджер, через який можна було замовити психотропні речовини. Для отримання оплати за продаж заборонених речовин зловмисник оформив електронний гаманець однієї з платіжних систем. У подальшому електронні гроші виводились на його банківську картку.Оперативники Управління протидії наркозлочинності в області, після проведення комплексу заходів спрямованих на документування злочинної діяльності, провели санкціоновані обшуки в помешканнях зловмисників під час яких виявили та вилучили речові докази по справі, зокрема, оргтехніку, мобільні засоби зв’язку, банківські картки, психотропні речовини, балончики із фарбою та гроші, отриманні від незаконної діяльності.У ході досудового розслідування правоохоронці встановили причетність до організованої групи ще трьох жителів Волині.Усім шістьом учасникам групи оголосили про підозру у вчиненні в складі організованої групи 11 епізодів злочинної діяльності за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Окрім того, організатору групи оголосили про підозру в скоєнні трьох епізодів злочинної діяльності за ч. 1 і ч. 2 ст. 306 Кримінального кодексу України.Кримінальне провадження з обвинувальним актом скероване на розгляд суду.

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