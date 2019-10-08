На Волині судитимуть банду, яка через інтернет продавала наркотичні речовини
Сьогодні, 19:40
Поліція Волині завершила досудове розслідування незаконної діяльності організованої групи зі збуту психотропних речовин через мережу інтернет.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Нагадаємо, у серпні минулого року оперативники Управління протидії наркозлочинності спільно із слідчими Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали трьох волинян 20-ти, 22-х та 18-ти років, котрі понад рік займалися незаконною діяльністю, пов’язаною зі збутом психотропних речовин на території обласного центру за допомогою каналу, створеного в месенджері.
Проведеними оперативними заходами встановлено, що 20-ти річний житель Луцька створив інтернет-ресурс із продажу психотропних речовин, шляхом залишення закладок у людних місцях Луцька. Згодом учасники групи з метою конспірації своїх злочинних дій змінили сайт на месенджер, через який можна було замовити психотропні речовини. Для отримання оплати за продаж заборонених речовин зловмисник оформив електронний гаманець однієї з платіжних систем. У подальшому електронні гроші виводились на його банківську картку.
Оперативники Управління протидії наркозлочинності в області, після проведення комплексу заходів спрямованих на документування злочинної діяльності, провели санкціоновані обшуки в помешканнях зловмисників під час яких виявили та вилучили речові докази по справі, зокрема, оргтехніку, мобільні засоби зв’язку, банківські картки, психотропні речовини, балончики із фарбою та гроші, отриманні від незаконної діяльності.
У ході досудового розслідування правоохоронці встановили причетність до організованої групи ще трьох жителів Волині.
Усім шістьом учасникам групи оголосили про підозру у вчиненні в складі організованої групи 11 епізодів злочинної діяльності за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Окрім того, організатору групи оголосили про підозру в скоєнні трьох епізодів злочинної діяльності за ч. 1 і ч. 2 ст. 306 Кримінального кодексу України.
Кримінальне провадження з обвинувальним актом скероване на розгляд суду.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Нагадаємо, у серпні минулого року оперативники Управління протидії наркозлочинності спільно із слідчими Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали трьох волинян 20-ти, 22-х та 18-ти років, котрі понад рік займалися незаконною діяльністю, пов’язаною зі збутом психотропних речовин на території обласного центру за допомогою каналу, створеного в месенджері.
Проведеними оперативними заходами встановлено, що 20-ти річний житель Луцька створив інтернет-ресурс із продажу психотропних речовин, шляхом залишення закладок у людних місцях Луцька. Згодом учасники групи з метою конспірації своїх злочинних дій змінили сайт на месенджер, через який можна було замовити психотропні речовини. Для отримання оплати за продаж заборонених речовин зловмисник оформив електронний гаманець однієї з платіжних систем. У подальшому електронні гроші виводились на його банківську картку.
Оперативники Управління протидії наркозлочинності в області, після проведення комплексу заходів спрямованих на документування злочинної діяльності, провели санкціоновані обшуки в помешканнях зловмисників під час яких виявили та вилучили речові докази по справі, зокрема, оргтехніку, мобільні засоби зв’язку, банківські картки, психотропні речовини, балончики із фарбою та гроші, отриманні від незаконної діяльності.
У ході досудового розслідування правоохоронці встановили причетність до організованої групи ще трьох жителів Волині.
Усім шістьом учасникам групи оголосили про підозру у вчиненні в складі організованої групи 11 епізодів злочинної діяльності за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Окрім того, організатору групи оголосили про підозру в скоєнні трьох епізодів злочинної діяльності за ч. 1 і ч. 2 ст. 306 Кримінального кодексу України.
Кримінальне провадження з обвинувальним актом скероване на розгляд суду.
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