вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську провели унікальну операцію. ФОТО

У Нововолинську провели унікальну операцію. ФОТО
В травматологічному відділенні вперше проведено оперативне лікування з використанням електронно-оптичного перетворювача.

Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Нововолинської ЦМЛ.

"За допомогою електронно- оптичного перетворювача співставлено перелом. Через невеликий розріз проведено титанову пластину та фіксовано перелом пластиною під електронно-оптичним контролем.

З допомогою електронно- оптичного перетворювача тривалість операції значно скорочується ! Проведення фіксаторів малими розрізами сприяє скорішому заживленню і ранньому відновленню функцію кінцівок", - йдеться у дописі.

У Нововолинську провели унікальну операцію. ФОТО

У Нововолинську провели унікальну операцію. ФОТО

У Нововолинську провели унікальну операцію. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: операція, нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі відбулися командні змагання з плавання
Сьогодні, 22:18
У Нововолинську провели унікальну операцію. ФОТО
Сьогодні, 21:39
Лучанин сяде на 4 роки у тюрму за крадіжку
Сьогодні, 21:15
Спіймали злодія, який пограбував волинянина посеред вулиці
Сьогодні, 20:48
У двох школах Любомльського району – карантин
Сьогодні, 20:21
Схожі новини
19-річній волинянці, якій збирали кошти на лікування, зробили операцію 19-річній волинянці, якій збирали кошти на лікування, зробили операцію
07 вересень, 2018, 09:34
У Нововолинську п'яний водій хотів «відмазатися» від патрульних за 2000 гривень хабара У Нововолинську п'яний водій хотів «відмазатися» від патрульних за 2000 гривень хабара
Сьогодні, 16:15
У Нововолинську водій легковика збив опору та протаранив огорожу. ФОТО У Нововолинську водій легковика збив опору та протаранив огорожу. ФОТО
31 січень, 12:28
8 тисяч за пологи, 16 тисяч при інфаркті: на медпослуги в Україні пропонують нові тарифи 8 тисяч за пологи, 16 тисяч при інфаркті: на медпослуги в Україні пропонують нові тарифи
30 січень, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі відбулися командні змагання з плавання
Сьогодні, 22:18
 0
У Нововолинську провели унікальну операцію. ФОТО
Сьогодні, 21:39
 0
Лучанин сяде на 4 роки у тюрму за крадіжку
Сьогодні, 21:15
 0
Спіймали злодія, який пограбував волинянина посеред вулиці
Сьогодні, 20:48
 0
У двох школах Любомльського району – карантин
Сьогодні, 20:21
 0
Медіа
відео
1/8