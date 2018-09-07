У Нововолинську провели унікальну операцію. ФОТО





Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Нововолинської ЦМЛ.



"За допомогою електронно- оптичного перетворювача співставлено перелом. Через невеликий розріз проведено титанову пластину та фіксовано перелом пластиною під електронно-оптичним контролем.



З допомогою електронно- оптичного перетворювача тривалість операції значно скорочується ! Проведення фіксаторів малими розрізами сприяє скорішому заживленню і ранньому відновленню функцію кінцівок", - йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В травматологічному відділенні вперше проведено оперативне лікування з використанням електронно-оптичного перетворювача.Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Нововолинської ЦМЛ."За допомогою електронно- оптичного перетворювача співставлено перелом. Через невеликий розріз проведено титанову пластину та фіксовано перелом пластиною під електронно-оптичним контролем.З допомогою електронно- оптичного перетворювача тривалість операції значно скорочується ! Проведення фіксаторів малими розрізами сприяє скорішому заживленню і ранньому відновленню функцію кінцівок", - йдеться у дописі.

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