У Нововолинську провели унікальну операцію. ФОТО
Сьогодні, 21:39
В травматологічному відділенні вперше проведено оперативне лікування з використанням електронно-оптичного перетворювача.
Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Нововолинської ЦМЛ.
"За допомогою електронно- оптичного перетворювача співставлено перелом. Через невеликий розріз проведено титанову пластину та фіксовано перелом пластиною під електронно-оптичним контролем.
З допомогою електронно- оптичного перетворювача тривалість операції значно скорочується ! Проведення фіксаторів малими розрізами сприяє скорішому заживленню і ранньому відновленню функцію кінцівок", - йдеться у дописі.
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Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Нововолинської ЦМЛ.
"За допомогою електронно- оптичного перетворювача співставлено перелом. Через невеликий розріз проведено титанову пластину та фіксовано перелом пластиною під електронно-оптичним контролем.
З допомогою електронно- оптичного перетворювача тривалість операції значно скорочується ! Проведення фіксаторів малими розрізами сприяє скорішому заживленню і ранньому відновленню функцію кінцівок", - йдеться у дописі.
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