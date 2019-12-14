Лучани просять встановити освітлення на проспекті Молоді

На проспекті Молоді у Луцьку мешканці просять відремонтувати вуличне освітлення.Про це пише на платформі "Відкрите місто" лучанка"Прошу покращити освітлення двору, який знаходиться за адресою будинків пр. Молоді, 17, 17а, 15, 13, 13а. Ті ліхтарі, які там знаходяться, а їх вісім, мають дуже погане освітлення, а один не працює взагалі. Крім того, з боку будинків пр. Молоді, 19, 19а та 17 розміщені два ліхтарі, які не працюють.Коли два роки назад була реконструкція двору будинку на пр. Молоді, 19а їх мали б включити в план реконструкції, проте чомусь цього не зробили. Прошу відреагувати на звернення, відремонтувати всі вказані ліхтарі та забезпечити мешканців вказаних адрес сучасним економним та якісним освітленням", — пише пані Надія.