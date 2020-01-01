вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські школярі обговорили освітню реформу

Волинські школярі обговорили освітню реформу
У понеділок, 3 лютого, у сільському будинку культури села Вишнів відбувся захід «Реформи у моїй школі. Якими я їх бачу?» у форматі дискусійного клубу для учнів Вишнівської об’єднаної територіальної громади, повідомляють на сайті самоврядного органу.

Про це пише Кордон.

Школярі Вишнівського та Машівського НВК, Штунської ЗОШ І-ІІІ ступенів підготували презентації на теми: «Якою я бачу сучасну школу ?», «Які зміни у навчально-виховному процесі у школі, в якій я навчаюсь, я би вніс?,» «Якби завтра дали 1 млн. грн., для школи, що би я тут запровадив?»

За результатами голосування переможцями стали: учениця Вишнівського НВК Анастасія Якимлюк (на думку глядачів) та учениця Штунської ЗОШ І-ІІІ ступенів Оксана Тимощук (на думку експертної комісії).

Ініціатором дискусійного клубу є Волинський інститут Права (ВІП) в особі його представників: Заріни Дацик та Людмили Василюк. ВІП вже неодноразово проводив подібні заходи з метою підвищення рівня громадської свідомості, активності та відповідальності серед учнівської молоді.

Волинські школярі обговорили освітню реформу
Волинські школярі обговорили освітню реформу
Волинські школярі обговорили освітню реформу
Волинські школярі обговорили освітню реформу
Волинські школярі обговорили освітню реформу
Волинські школярі обговорили освітню реформу


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вишнівська отг, реформа, школярі, дискусія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські школярі обговорили освітню реформу
Сьогодні, 23:23
Лучани просять встановити освітлення на проспекті Молоді
Сьогодні, 22:41
У Володимирі відбулися командні змагання з плавання
Сьогодні, 22:18
У Нововолинську провели унікальну операцію. ФОТО
Сьогодні, 21:39
Лучанин сяде на 4 роки у тюрму за крадіжку
Сьогодні, 21:15
Схожі новини
Школярам з Любомля розповіли про День Соборності Школярам з Любомля розповіли про День Соборності
25 січень, 03:03
У Верховній Раді хочуть зробити реформу державних символів У Верховній Раді хочуть зробити реформу державних символів
24 січень, 03:05
Для школярів хочуть запровадити індивідуальні заняття за державний кошт Для школярів хочуть запровадити індивідуальні заняття за державний кошт
21 січень, 07:07
Луцькі школярі передали військовим маскувальні сітки. ВІДЕО Луцькі школярі передали військовим маскувальні сітки. ВІДЕО
16 січень, 17:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські школярі обговорили освітню реформу
Сьогодні, 23:23
 0
Лучани просять встановити освітлення на проспекті Молоді
Сьогодні, 22:41
 0
У Володимирі відбулися командні змагання з плавання
Сьогодні, 22:18
 0
У Нововолинську провели унікальну операцію. ФОТО
Сьогодні, 21:39
 0
Лучанин сяде на 4 роки у тюрму за крадіжку
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8