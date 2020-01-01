Волинські школярі обговорили освітню реформу
Сьогодні, 23:23
У понеділок, 3 лютого, у сільському будинку культури села Вишнів відбувся захід «Реформи у моїй школі. Якими я їх бачу?» у форматі дискусійного клубу для учнів Вишнівської об’єднаної територіальної громади, повідомляють на сайті самоврядного органу.
Про це пише Кордон.
Школярі Вишнівського та Машівського НВК, Штунської ЗОШ І-ІІІ ступенів підготували презентації на теми: «Якою я бачу сучасну школу ?», «Які зміни у навчально-виховному процесі у школі, в якій я навчаюсь, я би вніс?,» «Якби завтра дали 1 млн. грн., для школи, що би я тут запровадив?»
За результатами голосування переможцями стали: учениця Вишнівського НВК Анастасія Якимлюк (на думку глядачів) та учениця Штунської ЗОШ І-ІІІ ступенів Оксана Тимощук (на думку експертної комісії).
Ініціатором дискусійного клубу є Волинський інститут Права (ВІП) в особі його представників: Заріни Дацик та Людмили Василюк. ВІП вже неодноразово проводив подібні заходи з метою підвищення рівня громадської свідомості, активності та відповідальності серед учнівської молоді.
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Про це пише Кордон.
Школярі Вишнівського та Машівського НВК, Штунської ЗОШ І-ІІІ ступенів підготували презентації на теми: «Якою я бачу сучасну школу ?», «Які зміни у навчально-виховному процесі у школі, в якій я навчаюсь, я би вніс?,» «Якби завтра дали 1 млн. грн., для школи, що би я тут запровадив?»
За результатами голосування переможцями стали: учениця Вишнівського НВК Анастасія Якимлюк (на думку глядачів) та учениця Штунської ЗОШ І-ІІІ ступенів Оксана Тимощук (на думку експертної комісії).
Ініціатором дискусійного клубу є Волинський інститут Права (ВІП) в особі його представників: Заріни Дацик та Людмили Василюк. ВІП вже неодноразово проводив подібні заходи з метою підвищення рівня громадської свідомості, активності та відповідальності серед учнівської молоді.
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