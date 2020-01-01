Волинські школярі обговорили освітню реформу





Про це



Школярі Вишнівського та Машівського НВК, Штунської ЗОШ І-ІІІ ступенів підготували презентації на теми: «Якою я бачу сучасну школу ?», «Які зміни у навчально-виховному процесі у школі, в якій я навчаюсь, я би вніс?,» «Якби завтра дали 1 млн. грн., для школи, що би я тут запровадив?»



За результатами голосування переможцями стали: учениця Вишнівського НВК Анастасія Якимлюк (на думку глядачів) та учениця Штунської ЗОШ І-ІІІ ступенів Оксана Тимощук (на думку експертної комісії).



Ініціатором дискусійного клубу є Волинський інститут Права (ВІП) в особі його представників: Заріни Дацик та Людмили Василюк. ВІП вже неодноразово проводив подібні заходи з метою підвищення рівня громадської свідомості, активності та відповідальності серед учнівської молоді.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 3 лютого, у сільському будинку культури села Вишнів відбувся захід «Реформи у моїй школі. Якими я їх бачу?» у форматі дискусійного клубу для учнів Вишнівської об’єднаної територіальної громади, повідомляють на сайті самоврядного органу.Про це пише Кордон.Школярі Вишнівського та Машівського НВК, Штунської ЗОШ І-ІІІ ступенів підготували презентації на теми: «Якою я бачу сучасну школу ?», «Які зміни у навчально-виховному процесі у школі, в якій я навчаюсь, я би вніс?,» «Якби завтра дали 1 млн. грн., для школи, що би я тут запровадив?»За результатами голосування переможцями стали: учениця Вишнівського НВК(на думку глядачів) та учениця Штунської ЗОШ І-ІІІ ступенів(на думку експертної комісії).Ініціатором дискусійного клубу є Волинський інститут Права (ВІП) в особі його представників:та. ВІП вже неодноразово проводив подібні заходи з метою підвищення рівня громадської свідомості, активності та відповідальності серед учнівської молоді.

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