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4 лютого на Волині: гортаючи календар

4 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження 4 лютого відзначають багаторічний керівник ПАТ «СКФ Україна» Володимир Цибульський (на фото), депутат Луцької міської ради Тетяна Янчук, маркетолог компанії «Кухарт» Максим Нікітін, а також директор луцької компанії Aqua Print Сергій Пастушок.

Іменинники цього дня – Георгій, Леонтій, Макар, Петро, Тимофій.

Вітаємо усіх, у кого сьогодні свято. Бажаємо здоров’я, достатку, успіхів у праці.

Окрім того, 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями.

День покликаний привернути увагу громадськості до цієї глобальної проблеми, нагадати про те, наскільки небезпечні і поширені зараз онкологічні захворювання.

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Теги: календар, свято, історія, волиньpost
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