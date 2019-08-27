Показали сторічне фото волинських лісівників





Фото зроблене у Шацьку в 1932 році, -



«Працівники лісової галузі Шацького надлісництва Любомльського повіту! Селище Шацьк, 1932 рік», – зазначає директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський.







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