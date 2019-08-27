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Показали сторічне фото волинських лісівників

Показали сторічне фото волинських лісівників
У мережі опублікували 90-літню світлину, на якій — працівники Шацького лісництва.

Фото зроблене у Шацьку в 1932 році, - пише Кордон.

«Працівники лісової галузі Шацького надлісництва Любомльського повіту! Селище Шацьк, 1932 рік», – зазначає директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський.

Показали сторічне фото волинських лісівників

Показали сторічне фото волинських лісівників

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Теги: лісівники, шацьк, ретрофото
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