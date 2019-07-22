Атовцям з Волині, які загинули, присвоїли звання «Почесний громадянин»





Проект рішення



Так звання посмертне звання почесного громадянина Волині надали:



Бондаруку Миколі Петровичу – загинув 22 травня 2014 року у смт Ольгинка Волноваського району Донецької області (із села Заріччя, Володимр-Волинського району);



Давидюку Олександру Олександровичу – загинув у с. Новоганнівка Краснодонського (зараз – Сорокинського) району Луганської області (із села Заріччя Володимир-Волинського району);



Пасевичу Івану Григоровичу – загинув 16 серпня 2014 року у с. Красне Краснодонського (зараз – Сорокинського) району Луганської області ( навчався у Володимир-Волинському педагогічному коледжі);



Ващені Івану Петровичу – загинув 18 червня 2014 року у смт Станиця Луганська Станично-Луганського району Луганської області;



Гриневичу Едуарду Михайловичу – загинув 20 лютого 2014 року у м. Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);



Корцю Роману Миколайовичу – загинув 14 липня 2015 року біля м. Золоте Попаснянського району Луганської області;



Трохимуку Юрію Васильовичу – загинув 14 липня 2014 року біля с.Черемшине Довжанського району Луганської області;



Хрупчику Івану Васильовичу – загинув 23 жовтня 2016 року у смт Луганське Бахмутського району Донецької області;



Котельчуку Михайлу Володимировичу – загинув 01.08.2014 року у с. Мар`янівка Старобешівського району Донецької області.



Членам сімей Героїв вручать посвідчення та пам’ятні статуетки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, дев’ятьом волинянам-героям АТО присвоїли звання «Почесного громадянина Волині (посмертно)».Проект рішення оприлюднили на сайті Волинської облради.Так звання посмертне звання почесного громадянина Волині надали:– загинув 22 травня 2014 року у смт Ольгинка Волноваського району Донецької області (із села Заріччя, Володимр-Волинського району);– загинув у с. Новоганнівка Краснодонського (зараз – Сорокинського) району Луганської області (із села Заріччя Володимир-Волинського району);– загинув 16 серпня 2014 року у с. Красне Краснодонського (зараз – Сорокинського) району Луганської області ( навчався у Володимир-Волинському педагогічному коледжі);– загинув 18 червня 2014 року у смт Станиця Луганська Станично-Луганського району Луганської області;– загинув 20 лютого 2014 року у м. Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);– загинув 14 липня 2015 року біля м. Золоте Попаснянського району Луганської області;– загинув 14 липня 2014 року біля с.Черемшине Довжанського району Луганської області;– загинув 23 жовтня 2016 року у смт Луганське Бахмутського району Донецької області;– загинув 01.08.2014 року у с. Мар`янівка Старобешівського району Донецької області.Членам сімей Героїв вручать посвідчення та пам’ятні статуетки.

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