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Атовцям з Волині, які загинули, присвоїли звання «Почесний громадянин»

Атовцям з Волині, які загинули, присвоїли звання «Почесний громадянин»
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, дев’ятьом волинянам-героям АТО присвоїли звання «Почесного громадянина Волині (посмертно)».

Проект рішення оприлюднили на сайті Волинської облради.

Так звання посмертне звання почесного громадянина Волині надали:

Бондаруку Миколі Петровичу – загинув 22 травня 2014 року у смт Ольгинка Волноваського району Донецької області (із села Заріччя, Володимр-Волинського району);

Давидюку Олександру Олександровичу – загинув у с. Новоганнівка Краснодонського (зараз – Сорокинського) району Луганської області (із села Заріччя Володимир-Волинського району);

Пасевичу Івану Григоровичу – загинув 16 серпня 2014 року у с. Красне Краснодонського (зараз – Сорокинського) району Луганської області ( навчався у Володимир-Волинському педагогічному коледжі);

Ващені Івану Петровичу – загинув 18 червня 2014 року у смт Станиця Луганська Станично-Луганського району Луганської області;

Гриневичу Едуарду Михайловичу – загинув 20 лютого 2014 року у м. Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);

Корцю Роману Миколайовичу – загинув 14 липня 2015 року біля м. Золоте Попаснянського району Луганської області;

Трохимуку Юрію Васильовичу – загинув 14 липня 2014 року біля с.Черемшине Довжанського району Луганської області;

Хрупчику Івану Васильовичу – загинув 23 жовтня 2016 року у смт Луганське Бахмутського району Донецької області;

Котельчуку Михайлу Володимировичу – загинув 01.08.2014 року у с. Мар`янівка Старобешівського району Донецької області.

Членам сімей Героїв вручать посвідчення та пам’ятні статуетки.

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Теги: ато, почесний громадянин, звання
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