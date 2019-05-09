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У Нововолинську на аукціон виставили котельню

У Нововолинську на аукціон виставили котельню
4 березня 2020 року відбудеться аукціон з приватизації об’єкта малої приватизації – окреме майно - приміщення будівлі котельні Південно-Східного району «літер Б-4» загальною площею 2 006,5 м2 , яке розміщене за адресою: м.Нововолинськ, вул.Княгині Ольги, 72.

Про це пишуть на сайті Нововолинської міської ради.

Торги відбудуться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів.

Початкова ціна об’єкта приватизації становить 1 991 800 гривень.

У Нововолинську на аукціон виставили котельню

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Теги: нововолинськ, котельня, аукціон
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