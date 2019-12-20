Волинські спортсмени перемогли на чемпіонаті з боксу
Сьогодні, 03:12
У Луцьку спортсмени із Заболоття вибороли перемогу на відритому чемпіонаті Пам’яті першого майстра спорту з боксу на Волині Володимира Каменєва.
Ратнівський район представляли спортсмени боксерського клубу «Брат». Про це повідомляє пресслужба громадської організації федерації боксу Заболоттівської ОТГ, - пише Район.Ратне
Нагадаємо, на початку жовтня 2019 року Дмитро Куць, випускник Володимир-Волинського педагогічного коледжу, повернувшись у своє рідне смт Заболоття Ратнівського району, загорівся бажанням й відкрив спортивну секцію з боксу.
Змагання серед юних борців проходили упродовж 31 січня по 2 лютого. У приміщенні спорткомплексу військового ліцею ім. Героїв Небесної Сотні міста Луцьк.
За звання найкращих змагалися 170 учасників з України, Польщі та Білорусі.
Заболоттівські спортсмени здобули дев’ять перших, вісім других, три третіх призових місць. Усі учасники змагань повернулися додому з нагородами.
Тренер юних спортсменів та громадська організація дякує підприємцям Людмилі Венско та Олександру Ярковому, які підтримували команду на змаганнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ратнівський район представляли спортсмени боксерського клубу «Брат». Про це повідомляє пресслужба громадської організації федерації боксу Заболоттівської ОТГ, - пише Район.Ратне
Нагадаємо, на початку жовтня 2019 року Дмитро Куць, випускник Володимир-Волинського педагогічного коледжу, повернувшись у своє рідне смт Заболоття Ратнівського району, загорівся бажанням й відкрив спортивну секцію з боксу.
Змагання серед юних борців проходили упродовж 31 січня по 2 лютого. У приміщенні спорткомплексу військового ліцею ім. Героїв Небесної Сотні міста Луцьк.
За звання найкращих змагалися 170 учасників з України, Польщі та Білорусі.
Заболоттівські спортсмени здобули дев’ять перших, вісім других, три третіх призових місць. Усі учасники змагань повернулися додому з нагородами.
Тренер юних спортсменів та громадська організація дякує підприємцям Людмилі Венско та Олександру Ярковому, які підтримували команду на змаганнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як відрізнити коронавірус від грипу
Сьогодні, 04:15
Волинські спортсмени перемогли на чемпіонаті з боксу
Сьогодні, 03:12
Туреччина виділить Україні 36 мільйонів доларів допомоги
Сьогодні, 02:13
Показали сторічне фото волинських лісівників
Сьогодні, 01:02
4 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа