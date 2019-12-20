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Волинські спортсмени перемогли на чемпіонаті з боксу

Волинські спортсмени перемогли на чемпіонаті з боксу
У Луцьку спортсмени із Заболоття вибороли перемогу на відритому чемпіонаті Пам’яті першого майстра спорту з боксу на Волині Володимира Каменєва.

Ратнівський район представляли спортсмени боксерського клубу «Брат». Про це повідомляє пресслужба громадської організації федерації боксу Заболоттівської ОТГ, - пише Район.Ратне

Нагадаємо, на початку жовтня 2019 року Дмитро Куць, випускник Володимир-Волинського педагогічного коледжу, повернувшись у своє рідне смт Заболоття Ратнівського району, загорівся бажанням й відкрив спортивну секцію з боксу.

Змагання серед юних борців проходили упродовж 31 січня по 2 лютого. У приміщенні спорткомплексу військового ліцею ім. Героїв Небесної Сотні міста Луцьк.

За звання найкращих змагалися 170 учасників з України, Польщі та Білорусі.

Заболоттівські спортсмени здобули дев’ять перших, вісім других, три третіх призових місць. Усі учасники змагань повернулися додому з нагородами.

Тренер юних спортсменів та громадська організація дякує підприємцям Людмилі Венско та Олександру Ярковому, які підтримували команду на змаганнях.

Волинські спортсмени перемогли на чемпіонаті з боксу
Волинські спортсмени перемогли на чемпіонаті з боксу

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Теги: бокс, змагання, діти, спорт
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