Як мелодія будильника впливає на настрій
Сьогодні, 05:11
Дослідження показало, що мелодійні сигнали будильника можуть поліпшити рівень пильності, а різкі сигнали тривоги заважають концентруватися протягом дня. Це відкриття може бути важливим для всіх, кому необхідно бути в формі відразу після пробудження, наприклад, рятувальникам.
Про це інформує Радіо Максимум.
Провідний автор нової роботи, доктор наук в Королівському університеті Мельбурна, Стюарт Макфарлейн, сказав, що ранкове нездужання – або так звана інерція сну – є серйозною проблемою в нашому світі, який так чи інакше активний всі 24 години.
"Якщо ви не прокинетеся належним чином, продуктивність вашої роботи може знизитися на період протягом чотирьох годин, і це може бути пов’язано з великими аваріями. Можна було подумати, що різкий сигнал робить людину бадьоріше, але наші дані показали, що мелодійні сигнали можуть бути ключовим елементом. Це було несподівано", – визнав Макфарлейн.
За словами авторів незвичайної роботи, її результати особливо важливо для людей, які можуть працювати в небезпечних ситуаціях незабаром після пробудження, таких як пожежні або пілоти, але також і для тих, хто повинен бути швидко попереджений, наприклад, якщо хтось їде в лікарню в надзвичайній ситуації.
Щоб дізнатися, яка мелодія краще підходить для будильника, дослідники опитали 50 осіб: учасники відзначали в онлайн-опитувальнику, який тип звуку використовували для пробудження, і як вони себе відчували після цього протягом дня. Виявилося, що краще використовувати мелодійний сигнал.
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Про це інформує Радіо Максимум.
Провідний автор нової роботи, доктор наук в Королівському університеті Мельбурна, Стюарт Макфарлейн, сказав, що ранкове нездужання – або так звана інерція сну – є серйозною проблемою в нашому світі, який так чи інакше активний всі 24 години.
"Якщо ви не прокинетеся належним чином, продуктивність вашої роботи може знизитися на період протягом чотирьох годин, і це може бути пов’язано з великими аваріями. Можна було подумати, що різкий сигнал робить людину бадьоріше, але наші дані показали, що мелодійні сигнали можуть бути ключовим елементом. Це було несподівано", – визнав Макфарлейн.
За словами авторів незвичайної роботи, її результати особливо важливо для людей, які можуть працювати в небезпечних ситуаціях незабаром після пробудження, таких як пожежні або пілоти, але також і для тих, хто повинен бути швидко попереджений, наприклад, якщо хтось їде в лікарню в надзвичайній ситуації.
Щоб дізнатися, яка мелодія краще підходить для будильника, дослідники опитали 50 осіб: учасники відзначали в онлайн-опитувальнику, який тип звуку використовували для пробудження, і як вони себе відчували після цього протягом дня. Виявилося, що краще використовувати мелодійний сигнал.
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