Міносвіти хоче дистанційно навчати китайських студентів
Сьогодні, 07:19
Міністерство освіти і науки запропонувало закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю, які не можуть бути в Україні у зв’язку зі спалахом епідемії коронавірусу.
Про це пише Українська правда.
"Використання дистанційних технологій – найкращий варіант для даної ситуації. Таким чином кожен студент, який фізично не може зараз знаходитися в Україні у зв’язку з цією ситуацією, отримає можливість продовжити навчання у нормальному ритмі без перескладань та переслуховування предметів", - запевняє Ганна Новосад.
Українські виші мають довести до відома студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії про цю можливість до 10 лютого.
Відомство, у свою чергу, виконало рекомендації секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.
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Про це пише Українська правда.
"Використання дистанційних технологій – найкращий варіант для даної ситуації. Таким чином кожен студент, який фізично не може зараз знаходитися в Україні у зв’язку з цією ситуацією, отримає можливість продовжити навчання у нормальному ритмі без перескладань та переслуховування предметів", - запевняє Ганна Новосад.
Українські виші мають довести до відома студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії про цю можливість до 10 лютого.
Відомство, у свою чергу, виконало рекомендації секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.
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