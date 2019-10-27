Міносвіти хоче дистанційно навчати китайських студентів





Про це



"Використання дистанційних технологій – найкращий варіант для даної ситуації. Таким чином кожен студент, який фізично не може зараз знаходитися в Україні у зв’язку з цією ситуацією, отримає можливість продовжити навчання у нормальному ритмі без перескладань та переслуховування предметів", - запевняє Ганна Новосад.



Українські виші мають довести до відома студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії про цю можливість до 10 лютого.



Відомство, у свою чергу, виконало рекомендації секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки запропонувало закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю, які не можуть бути в Україні у зв’язку зі спалахом епідемії коронавірусу.Про це пише Українська правда."Використання дистанційних технологій – найкращий варіант для даної ситуації. Таким чином кожен студент, який фізично не може зараз знаходитися в Україні у зв’язку з цією ситуацією, отримає можливість продовжити навчання у нормальному ритмі без перескладань та переслуховування предметів", - запевняєУкраїнські виші мають довести до відома студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії про цю можливість до 10 лютого.Відомство, у свою чергу, виконало рекомендації секретаря Ради національної безпеки та оборони

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