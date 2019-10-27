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Міносвіти хоче дистанційно навчати китайських студентів

Міносвіти хоче дистанційно навчати китайських студентів
Міністерство освіти і науки запропонувало закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю, які не можуть бути в Україні у зв’язку зі спалахом епідемії коронавірусу.

Про це пише Українська правда.

"Використання дистанційних технологій – найкращий варіант для даної ситуації. Таким чином кожен студент, який фізично не може зараз знаходитися в Україні у зв’язку з цією ситуацією, отримає можливість продовжити навчання у нормальному ритмі без перескладань та переслуховування предметів", - запевняє Ганна Новосад.

Українські виші мають довести до відома студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії про цю можливість до 10 лютого.

Відомство, у свою чергу, виконало рекомендації секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.

Міносвіти хоче дистанційно навчати китайських студентів

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Теги: міносвіти, китай, студенти
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