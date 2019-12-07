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Чому сьогодні варто почати лікувати грижу і не можна виносити сміття: прикмети 4 лютого

Чому сьогодні варто почати лікувати грижу і не можна виносити сміття: прикмети 4 лютого
4 лютого в народі відзначають пам'ять святого Тимофія. В юні роки він став свідком чудесного зцілення апостола Павла, осліплого від невір'я в Христа. Люди вірять, що цей день є одним з найхолодніших в році.

Про це повідомляє 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Єфим, Йосип, Макар, Тимофій.

Народні прикмети на 4 лютого

– На Тимофія лежить багато снігу – до гарного врожаю зернових.

– Сильний снігопад віщує хороший урожай влітку і восени.

– Якщо почалася завірюха, то за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.

– Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими.

– Якщо вдень світить сонце – чекайте на весну раніше.

Що можна робити 4 лютого

​Якщо на Тимофія почати лікувати грижу, то недугу вдасться швидко побороти.

Що не можна робити 4 лютого

З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.



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Теги: свято, прикмети, забобони
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