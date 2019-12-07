Чому сьогодні варто почати лікувати грижу і не можна виносити сміття: прикмети 4 лютого





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Іменини сьогодні святкують: Георгій, Єфим, Йосип, Макар, Тимофій.



Народні прикмети на 4 лютого



– На Тимофія лежить багато снігу – до гарного врожаю зернових.



– Сильний снігопад віщує хороший урожай влітку і восени.



– Якщо почалася завірюха, то за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.



– Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими.



– Якщо вдень світить сонце – чекайте на весну раніше.



Що можна робити 4 лютого



​Якщо на Тимофія почати лікувати грижу, то недугу вдасться швидко побороти.



Що не можна робити 4 лютого



З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 лютого в народі відзначають пам'ять святого Тимофія. В юні роки він став свідком чудесного зцілення апостола Павла, осліплого від невір'я в Христа. Люди вірять, що цей день є одним з найхолодніших в році.Про це повідомляє 24 канал Георгій, Єфим, Йосип, Макар, Тимофій.– На Тимофія лежить багато снігу – до гарного врожаю зернових.– Сильний снігопад віщує хороший урожай влітку і восени.– Якщо почалася завірюха, то за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.– Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими.– Якщо вдень світить сонце – чекайте на весну раніше.​Якщо на Тимофія почати лікувати грижу, то недугу вдасться швидко побороти.З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

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