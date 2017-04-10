«Щоб не дратувати українців»: у Кабміні обіцяють прибрати окрему платіжку за доставку газу





Про це ввечері в понеділок, 3 лютого, повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в ефірі ICTV, - пише



"Регулятор у нас незалежний, він повинен забезпечити баланс інтересів споживачів і галузі, але зараз опрацьовується, щоб не було окремих платіжок за транспортування і за споживання газу. Щоб це була окрема величина, яку треба сплатити, але не дві платіжки, щоб не дратувати українців", - сказав він.



За словами міністра, в новій платіжці будуть "правильно" відображені вартість транспортування і споживання газу.



"Щоб український споживач у будь-який час доби міг відкрити і отримати газ, який перебуває під тиском, це коштує грошей. Є витрати, які є умовно постійними, їх весь час потрібно вкладати, навіть якщо ти не споживаєш", - додав міністр.



Оржель також наголосив, що тариф на транспортування газу - це так звана абонплата.



Нагадаємо, з січня українці почали отримувати платіжки з послугою за доставку газу. Чеки принесли відразу за два місяці: за січень і лютий 2020 року.



Пізніше регулятор пояснив окрему платіжку за газ. Зазначалося, що отримання двох платіжок за газ не збільшує суму послуг, які надавалися і раніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд і Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в енергетиці та комунальні послуги, працюють над створенням єдиної платіжки за газ.Про це ввечері в понеділок, 3 лютого, повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в ефірі ICTV, - пише Корреспондент "Регулятор у нас незалежний, він повинен забезпечити баланс інтересів споживачів і галузі, але зараз опрацьовується, щоб не було окремих платіжок за транспортування і за споживання газу. Щоб це була окрема величина, яку треба сплатити, але не дві платіжки, щоб не дратувати українців", - сказав він.За словами міністра, в новій платіжці будуть "правильно" відображені вартість транспортування і споживання газу."Щоб український споживач у будь-який час доби міг відкрити і отримати газ, який перебуває під тиском, це коштує грошей. Є витрати, які є умовно постійними, їх весь час потрібно вкладати, навіть якщо ти не споживаєш", - додав міністр.Оржель також наголосив, що тариф на транспортування газу - це так звана абонплата.Нагадаємо, з січня українці почали отримувати платіжки з послугою за доставку газу. Чеки принесли відразу за два місяці: за січень і лютий 2020 року.Пізніше регулятор пояснив окрему платіжку за газ. Зазначалося, що отримання двох платіжок за газ не збільшує суму послуг, які надавалися і раніше.

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