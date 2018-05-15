Щосереди у «Figli Migli» – безлімітний відпочинок всього за 85 гривень*

Щосереди у дитячому розважальному центі "Figli Migli" – день шаленого безліміту. Це найвигідніший день тижня для розваг. Вартість веселощів у лабіринті, віртуальній та батутній зоні – всього 85 гривень.«Святкуйте дитячі події у "Figli Migli". Кожен малюк знайде собі розваги до душі», - закликають у "Figli Migli".Акційна пропозиція діє до 1 березня 2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. У вихідні та святкові дні акція не діє: вартість відпочинку – за тарифами вихідного дня, згідно прейскуранту цін закладу.Деталі за телефоном: 067 334 50 87. ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.