Щосереди у «Figli Migli» – безлімітний відпочинок всього за 85 гривень*
Сьогодні, 10:08
Щосереди у дитячому розважальному центі "Figli Migli" – день шаленого безліміту. Це найвигідніший день тижня для розваг. Вартість веселощів у лабіринті, віртуальній та батутній зоні – всього 85 гривень.
«Святкуйте дитячі події у "Figli Migli". Кожен малюк знайде собі розваги до душі», - закликають у "Figli Migli".
Акційна пропозиція діє до 1 березня 2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. У вихідні та святкові дні акція не діє: вартість відпочинку – за тарифами вихідного дня, згідно прейскуранту цін закладу.
Деталі за телефоном: 067 334 50 87. ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.
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«Святкуйте дитячі події у "Figli Migli". Кожен малюк знайде собі розваги до душі», - закликають у "Figli Migli".
Акційна пропозиція діє до 1 березня 2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. У вихідні та святкові дні акція не діє: вартість відпочинку – за тарифами вихідного дня, згідно прейскуранту цін закладу.
Деталі за телефоном: 067 334 50 87. ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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