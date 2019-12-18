Судитимуть банду волинян, які організували «бізнес» на наркотиках
Сьогодні, 11:06
На Волині судитимуть організовану групу у складі 6 чоловік, яка займались продажем психотропних речовин.
Організував діяльність групи на початку 2018 року 20-річний волинянин. Займалися молодики (їм від 19 до 22 років, лиш одному 31) незаконним придбанням та збутом психотропних речовин – амфетаміну та PVP, - пише пресслужба прокуратури області.
Психотропи члени групи отримували через поштового оператора, зберігали та фасували їх удома, а тоді розносили по закладках, надсилаючи фото та інформацію про їхнє місцезнаходження покупцям через месенджери.
Діяв у групи і власний сайт. Кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин, розміщувались на електронних гаманцях. Правоохоронці задокументовали понад десяток епізодів злочинної діяльності молодиків.
Припинено діяльність групи у серпні 2019 року. Під час обшуків в оселях її членів виявлено і вилучено амфетамін та PVP у великих розмірах.
Усіх шістьох волинян обвинувачують у вчиненні організованою групою незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах.
Організатору групи інкримінують ще і розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, на підприємствах.
Далі – слово за судом.
За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Організував діяльність групи на початку 2018 року 20-річний волинянин. Займалися молодики (їм від 19 до 22 років, лиш одному 31) незаконним придбанням та збутом психотропних речовин – амфетаміну та PVP, - пише пресслужба прокуратури області.
Психотропи члени групи отримували через поштового оператора, зберігали та фасували їх удома, а тоді розносили по закладках, надсилаючи фото та інформацію про їхнє місцезнаходження покупцям через месенджери.
Діяв у групи і власний сайт. Кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин, розміщувались на електронних гаманцях. Правоохоронці задокументовали понад десяток епізодів злочинної діяльності молодиків.
Припинено діяльність групи у серпні 2019 року. Під час обшуків в оселях її членів виявлено і вилучено амфетамін та PVP у великих розмірах.
Усіх шістьох волинян обвинувачують у вчиненні організованою групою незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах.
Організатору групи інкримінують ще і розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, на підприємствах.
Далі – слово за судом.
За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Судитимуть банду волинян, які організували «бізнес» на наркотиках
Сьогодні, 11:06
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