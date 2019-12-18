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Судитимуть банду волинян, які організували «бізнес» на наркотиках

Судитимуть банду волинян, які організували «бізнес» на наркотиках
На Волині судитимуть організовану групу у складі 6 чоловік, яка займались продажем психотропних речовин.

Організував діяльність групи на початку 2018 року 20-річний волинянин. Займалися молодики (їм від 19 до 22 років, лиш одному 31) незаконним придбанням та збутом психотропних речовин – амфетаміну та PVP, - пише пресслужба прокуратури області.

Психотропи члени групи отримували через поштового оператора, зберігали та фасували їх удома, а тоді розносили по закладках, надсилаючи фото та інформацію про їхнє місцезнаходження покупцям через месенджери.

Діяв у групи і власний сайт. Кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин, розміщувались на електронних гаманцях. Правоохоронці задокументовали понад десяток епізодів злочинної діяльності молодиків.

Припинено діяльність групи у серпні 2019 року. Під час обшуків в оселях її членів виявлено і вилучено амфетамін та PVP у великих розмірах.

Усіх шістьох волинян обвинувачують у вчиненні організованою групою незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах.

Організатору групи інкримінують ще і розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, на підприємствах.

Далі – слово за судом.

За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.






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Теги: банда, психотропи
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