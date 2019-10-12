На Волині зіткнулися мотоцикл і мотоблок: один з водіїв – в реанімації

Учора, 3 лютого, ввечері в селищі Заболоття Ратнівського району зіткнулися мотоцикл «Viper 150» та мотоблок «Зоря». Мотоцикліста госпіталізували в реанімацію.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.За кермом мотоцикла перебував 33-річний житель Ратнівського району. Ймовірно, мотоцикліст не врахував дорожньої обстановки допустив зіткнення із попутним мотоблоком «Зоря», яким керував 33-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в реанімацію центральної районної лікарні.За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.