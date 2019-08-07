У Житомирі чоловік помер за 100 метрів від лікарні у санітарній машині. ВІДЕО





Авто зламалося, а поки його ремонтував водій, пацієнту стало погано і він помер. Всі події відбувалися за 100 метрів від лікарні, йдеться у сюжеті



Хворих везли на обстеження у санітарній машині. Наче в маршрутці у салоні перебувало восьмеро людей. Пацієнта, який не міг сам ходити, поклали просто на підлогу і 40 кілометрів його підкидало на нерівній дорозі. Таке відео відняла донька померлого.



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За її словами, батька направили робити томограму мозку. Пухлина не підтвердилась і медсестра, що його супроводжувала, лишилася в обласній лікарні. Пацієнти, родичі та ще одна медсестра сіли в авто, але тільки-но виїхали за місто, як воно зламалося. "Став на світофорі, заглох і все, бензонасос відмовив", - каже водій швидкої Микола Древецький.



Через 40 хвилин у холодній машині її батько знепритомнів, каже Інна. Вона побігла за допомогою до лікарні, біля якої зламалось авто. "Стояв лікар-акушер. Я попросила допомогти. Він сказав, що так не робиться, дзвоніть своєму лікареві", - згадує донька померлого пацієнта Інна Абраменко.

Інна подзвонила медсестрі, а та зв'язалась з Андрушківькою лікарнею. Звідти на підмогу вислали ще одне авто. Чоловіку ж ставало гірше щохвилини. "Почала робити непрямий масаж серця. Мені медсестра сказала, що я не правильно роблю. Потім я покинула те все і побігла в ту лікарню", - додає жінка.



Згодом приїхало авто з району. Утім, за 2,5 години серце чоловіка відмовило і він помер. Його донька обурена і у всьому звинувачує медиків. Медсестра ж виправдовується, що авто лише для транспортування, обладнання для реанімації немає. Швидку ж не викликала, бо мовляв, була зайнята.



Керівництво лікарні жінку підтримує. "Він був живий, то для чого викликати. Він був живий, для чого їхати. Коли він почав помирати, то за 2-3 хвилини не встигли нікого викликати", - каже головний лікар Андрушівської ЦРЛ Юрій Ющинський.



Реанімобіля, кажуть, у них взагалі немає. Лише старі санітарні машини. Перевозити хворих у таких машинах взагалі не можна, впевнений очільник лікарні, біля якої помер чоловік. Аби з'ясувати хто винен, проводить термінову нараду. "Неправильний алгоритм дій щодо виклику швидкої. Вони дзвонять в Андрушівку за швидкою, а до підстанції "швидкої" тут сто метрів. “103” набираєтьяс і тут же швидка приїжджає протягом хвилини", - каже головний лікар Житомирської районної лікарні Тарас Собко.



Чому ж його підлеглі не прийшли на допомогу, обіцяє з'ясувати. Своє розслідування анонсують і в обласному управлінні охорони здоров'я. Донька загиблого вже написала заяву до поліції та прокуратури.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирі жінка звинувачує медиків у ненаданні допомоги її батькові. Чоловіка перевозили у старенькому УАЗіку просто на холодній підлозі.Авто зламалося, а поки його ремонтував водій, пацієнту стало погано і він помер. Всі події відбувалися за 100 метрів від лікарні, йдеться у сюжеті ТСН Хворих везли на обстеження у санітарній машині. Наче в маршрутці у салоні перебувало восьмеро людей. Пацієнта, який не міг сам ходити, поклали просто на підлогу і 40 кілометрів його підкидало на нерівній дорозі. Таке відео відняла донька померлого.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:На Рівненщині померло немовля. Батьки певні, що лікарі вчасно не виявили інфекцію, медики усе заперечуютьЗа її словами, батька направили робити томограму мозку. Пухлина не підтвердилась і медсестра, що його супроводжувала, лишилася в обласній лікарні. Пацієнти, родичі та ще одна медсестра сіли в авто, але тільки-но виїхали за місто, як воно зламалося. "Став на світофорі, заглох і все, бензонасос відмовив", - каже водій швидкої Микола Древецький.Через 40 хвилин у холодній машині її батько знепритомнів, каже Інна. Вона побігла за допомогою до лікарні, біля якої зламалось авто. "Стояв лікар-акушер. Я попросила допомогти. Він сказав, що так не робиться, дзвоніть своєму лікареві", - згадує донька померлого пацієнта Інна Абраменко.Інна подзвонила медсестрі, а та зв'язалась з Андрушківькою лікарнею. Звідти на підмогу вислали ще одне авто. Чоловіку ж ставало гірше щохвилини. "Почала робити непрямий масаж серця. Мені медсестра сказала, що я не правильно роблю. Потім я покинула те все і побігла в ту лікарню", - додає жінка.Згодом приїхало авто з району. Утім, за 2,5 години серце чоловіка відмовило і він помер. Його донька обурена і у всьому звинувачує медиків. Медсестра ж виправдовується, що авто лише для транспортування, обладнання для реанімації немає. Швидку ж не викликала, бо мовляв, була зайнята.Керівництво лікарні жінку підтримує. "Він був живий, то для чого викликати. Він був живий, для чого їхати. Коли він почав помирати, то за 2-3 хвилини не встигли нікого викликати", - каже головний лікар Андрушівської ЦРЛ Юрій Ющинський.Реанімобіля, кажуть, у них взагалі немає. Лише старі санітарні машини. Перевозити хворих у таких машинах взагалі не можна, впевнений очільник лікарні, біля якої помер чоловік. Аби з'ясувати хто винен, проводить термінову нараду. "Неправильний алгоритм дій щодо виклику швидкої. Вони дзвонять в Андрушівку за швидкою, а до підстанції "швидкої" тут сто метрів. “103” набираєтьяс і тут же швидка приїжджає протягом хвилини", - каже головний лікар Житомирської районної лікарні Тарас Собко.Чому ж його підлеглі не прийшли на допомогу, обіцяє з'ясувати. Своє розслідування анонсують і в обласному управлінні охорони здоров'я. Донька загиблого вже написала заяву до поліції та прокуратури.

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