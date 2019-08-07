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У Житомирі чоловік помер за 100 метрів від лікарні у санітарній машині. ВІДЕО

У Житомирі чоловік помер за 100 метрів від лікарні у санітарній машині. ВІДЕО
У Житомирі жінка звинувачує медиків у ненаданні допомоги її батькові. Чоловіка перевозили у старенькому УАЗіку просто на холодній підлозі.

Авто зламалося, а поки його ремонтував водій, пацієнту стало погано і він помер. Всі події відбувалися за 100 метрів від лікарні, йдеться у сюжеті ТСН.

Хворих везли на обстеження у санітарній машині. Наче в маршрутці у салоні перебувало восьмеро людей. Пацієнта, який не міг сам ходити, поклали просто на підлогу і 40 кілометрів його підкидало на нерівній дорозі. Таке відео відняла донька померлого.

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За її словами, батька направили робити томограму мозку. Пухлина не  підтвердилась і медсестра, що його супроводжувала, лишилася в обласній лікарні. Пацієнти, родичі та ще одна медсестра сіли в авто, але тільки-но виїхали за місто, як воно зламалося. "Став на світофорі, заглох і  все, бензонасос відмовив", - каже водій швидкої Микола Древецький.

Через 40 хвилин у холодній машині її батько знепритомнів, каже Інна. Вона побігла за допомогою до лікарні, біля якої зламалось авто. "Стояв лікар-акушер. Я попросила допомогти. Він сказав, що так не робиться, дзвоніть своєму лікареві", - згадує донька померлого пацієнта Інна Абраменко.
Інна подзвонила медсестрі, а та зв'язалась з Андрушківькою лікарнею. Звідти на підмогу вислали ще одне авто. Чоловіку ж ставало гірше щохвилини. "Почала робити непрямий масаж серця. Мені медсестра сказала, що я не правильно роблю. Потім я покинула те все і побігла в ту лікарню", - додає жінка. 

Згодом приїхало авто з району. Утім, за 2,5 години серце чоловіка відмовило і він помер. Його донька обурена і у всьому звинувачує медиків. Медсестра ж виправдовується, що авто лише для транспортування, обладнання для реанімації немає. Швидку ж не викликала, бо мовляв, була зайнята.

Керівництво лікарні жінку підтримує. "Він був живий, то для чого викликати. Він був живий, для чого  їхати. Коли він почав помирати, то за 2-3 хвилини не встигли нікого викликати", - каже головний лікар Андрушівської ЦРЛ Юрій Ющинський.

Реанімобіля, кажуть, у них взагалі немає. Лише старі санітарні машини. Перевозити хворих у таких машинах взагалі не можна, впевнений очільник лікарні, біля якої помер чоловік. Аби з'ясувати хто винен, проводить термінову нараду. "Неправильний алгоритм дій щодо  виклику швидкої. Вони дзвонять в Андрушівку за  швидкою, а до підстанції  "швидкої" тут сто  метрів. “103” набираєтьяс  і тут же швидка приїжджає протягом хвилини", - каже головний лікар Житомирської  районної лікарні Тарас Собко.

Чому ж його підлеглі не прийшли на допомогу, обіцяє з'ясувати. Своє розслідування анонсують і в обласному управлінні охорони здоров'я. Донька загиблого вже написала заяву до поліції та прокуратури.



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Теги: смерть, пацієнт, медики, Житомир
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