вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через Волинь литовець хотів провезти старовинні ґудзики та польські кокарди. ФОТО

Через Волинь литовець хотів провезти старовинні ґудзики та польські кокарди. ФОТО
Через "Ягодин" литовець намагався незаконно перевезти культурні цінності.

Опівночі, 3 лютого, в пункт пропуску прибув автомобіль Toyota литовської реєстрації, - інформує Державна прикордонна служба України.

Завдяки завчасній інформації від оперативних співробітників Луцького загону, прикордонники ініціювали спільний з митниками поглиблений огляд транспортного засобу.

Згодом у сумці водія оглядова група виявила ґудзики до військової форми, кокарди польського зразка та два кастети.

Знахідки, що ймовірно становлять культурну цінність, вилучили співробітниками митниці. Триває експертиза.

Через Волинь литовець хотів провезти старовинні ґудзики та польські кокарди. ФОТО
Через Волинь литовець хотів провезти старовинні ґудзики та польські кокарди. ФОТО
Через Волинь литовець хотів провезти старовинні ґудзики та польські кокарди. ФОТО
Через Волинь литовець хотів провезти старовинні ґудзики та польські кокарди. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, литовець, незаконні речі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковельському районі чоловік напав з ножем на 52-річну односельчанку
Сьогодні, 11:54
Через Волинь литовець хотів провезти старовинні ґудзики та польські кокарди. ФОТО
Сьогодні, 11:51
У Житомирі чоловік помер за 100 метрів від лікарні у санітарній машині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
У Луцьку почали зводити новий великий будинок на шість під'їздів. ВІДЕО*
Сьогодні, 11:25
На Волинь суне циклон: прогнозують сніг, сильний вітер і ожеледицю
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
На «Ягодині» у литовця вилучили раритетні речі На «Ягодині» у литовця вилучили раритетні речі
30 жовтень, 2017, 12:01
На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО
28 січень, 12:33
У пункті пропуску «Ягодин» у вантажівці знайшли велику партію незаконного одягу У пункті пропуску «Ягодин» у вантажівці знайшли велику партію незаконного одягу
27 січень, 11:45
На «Ягодині» вилучили партію годинників і аксесуарів для телефонів На «Ягодині» вилучили партію годинників і аксесуарів для телефонів
23 січень, 14:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковельському районі чоловік напав з ножем на 52-річну односельчанку
Сьогодні, 11:54
 0
Через Волинь литовець хотів провезти старовинні ґудзики та польські кокарди. ФОТО
Сьогодні, 11:51
 0
У Житомирі чоловік помер за 100 метрів від лікарні у санітарній машині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
 0
У Луцьку почали зводити новий великий будинок на шість під'їздів. ВІДЕО*
Сьогодні, 11:25
 0
На Волинь суне циклон: прогнозують сніг, сильний вітер і ожеледицю
Сьогодні, 11:16
 0
Медіа
відео
1/8