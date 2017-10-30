Через Волинь литовець хотів провезти старовинні ґудзики та польські кокарди. ФОТО





Опівночі, 3 лютого, в пункт пропуску прибув автомобіль Toyota литовської реєстрації, - інформує



Завдяки завчасній інформації від оперативних співробітників Луцького загону, прикордонники ініціювали спільний з митниками поглиблений огляд транспортного засобу.



Згодом у сумці водія оглядова група виявила ґудзики до військової форми, кокарди польського зразка та два кастети.



Знахідки, що ймовірно становлять культурну цінність, вилучили співробітниками митниці. Триває експертиза.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через "Ягодин" литовець намагався незаконно перевезти культурні цінності.Опівночі, 3 лютого, в пункт пропуску прибув автомобіль Toyota литовської реєстрації, - інформує Державна прикордонна служба України. Завдяки завчасній інформації від оперативних співробітників Луцького загону, прикордонники ініціювали спільний з митниками поглиблений огляд транспортного засобу.Згодом у сумці водія оглядова група виявила ґудзики до військової форми, кокарди польського зразка та два кастети.Знахідки, що ймовірно становлять культурну цінність, вилучили співробітниками митниці. Триває експертиза.

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