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На Волині через коротке замикання мережі горіли дві будівлі

На Волині через коротке замикання мережі горіли дві будівлі
На Волині рятувальники ліквідували три пожежі.

Так, дві пожежі у селі Ворокомле Камінь-Каширського та селищі Колки Маневицького районів трапились через коротке замикання електромережі. Там вогонь пошкодив дерев’яну оселю та цегляний гараж, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Третя пожежа, що сталась обідньої пори у дерев’яній господарській споруді мешканця міста Володимира-Волинського через порушення правил монтажу димаря, встигла знищити лише 4 метри покрівлі та 10 метрів стіни.


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Теги: пожежа, Волинь
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