На Волині через коротке замикання мережі горіли дві будівлі
Сьогодні, 18:32
На Волині рятувальники ліквідували три пожежі.
Так, дві пожежі у селі Ворокомле Камінь-Каширського та селищі Колки Маневицького районів трапились через коротке замикання електромережі. Там вогонь пошкодив дерев’яну оселю та цегляний гараж, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Третя пожежа, що сталась обідньої пори у дерев’яній господарській споруді мешканця міста Володимира-Волинського через порушення правил монтажу димаря, встигла знищити лише 4 метри покрівлі та 10 метрів стіни.
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Так, дві пожежі у селі Ворокомле Камінь-Каширського та селищі Колки Маневицького районів трапились через коротке замикання електромережі. Там вогонь пошкодив дерев’яну оселю та цегляний гараж, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Третя пожежа, що сталась обідньої пори у дерев’яній господарській споруді мешканця міста Володимира-Волинського через порушення правил монтажу димаря, встигла знищити лише 4 метри покрівлі та 10 метрів стіни.
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