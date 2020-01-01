На Волині через коротке замикання мережі горіли дві будівлі





Так, дві пожежі у селі Ворокомле Камінь-Каширського та селищі Колки Маневицького районів трапились через коротке замикання електромережі. Там вогонь пошкодив дерев’яну оселю та цегляний гараж, - інформує УДСНС України у Волинській області.



Третя пожежа, що сталась обідньої пори у дерев’яній господарській споруді мешканця міста Володимира-Волинського через порушення правил монтажу димаря, встигла знищити лише 4 метри покрівлі та 10 метрів стіни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині рятувальники ліквідували три пожежі.Так, дві пожежі у селі Ворокомле Камінь-Каширського та селищі Колки Маневицького районів трапились через коротке замикання електромережі. Там вогонь пошкодив дерев’яну оселю та цегляний гараж, - інформує УДСНС України у Волинській області.Третя пожежа, що сталась обідньої пори у дерев’яній господарській споруді мешканця міста Володимира-Волинського через порушення правил монтажу димаря, встигла знищити лише 4 метри покрівлі та 10 метрів стіни.

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