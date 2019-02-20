У Ковельському районі чоловік напав з ножем на 52-річну односельчанку
Сьогодні, 11:54
Зловмисник ледь не вкоротив віку 52-річний односельчанці у Ковельському районі. Чоловіка затримали.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Співробітники поліції встановили, що подія трапилась за місцем проживання потерпілої в селі Кругель Ковельського району. Під час конфлікту між господинею та 41-річним односельцем чоловік вдарив жінку ножем.
Потерпілу госпіталізували в хірургічне відділення Ковельської лікарні.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Триває слідство.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Співробітники поліції встановили, що подія трапилась за місцем проживання потерпілої в селі Кругель Ковельського району. Під час конфлікту між господинею та 41-річним односельцем чоловік вдарив жінку ножем.
Потерпілу госпіталізували в хірургічне відділення Ковельської лікарні.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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