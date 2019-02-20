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У Ковельському районі чоловік напав з ножем на 52-річну односельчанку

У Ковельському районі чоловік напав з ножем на 52-річну односельчанку
Зловмисник ледь не вкоротив віку 52-річний односельчанці у Ковельському районі. Чоловіка затримали.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Співробітники поліції встановили, що подія трапилась за місцем проживання потерпілої в селі Кругель Ковельського району. Під час конфлікту між господинею та 41-річним односельцем чоловік вдарив жінку ножем.

Потерпілу госпіталізували в хірургічне відділення Ковельської лікарні.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Триває слідство.

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Теги: ніж, поранення, Ковельський район, напад, поліція
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