У Ковельському районі чоловік напав з ножем на 52-річну односельчанку

Зловмисник ледь не вкоротив віку 52-річний односельчанці у Ковельському районі. Чоловіка затримали.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Співробітники поліції встановили, що подія трапилась за місцем проживання потерпілої в селі Кругель Ковельського району. Під час конфлікту між господинею та 41-річним односельцем чоловік вдарив жінку ножем.Потерпілу госпіталізували в хірургічне відділення Ковельської лікарні.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Триває слідство.