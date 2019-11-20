«Кожен рік занедбаність росте», – волинський лікар про онкохвороби. ВІДЕО





Про це журналістам Юрій Малімон.



Лікар-мамолог консультує волинянку Ганну Назарову. Розповідає: діагностували рак ІІ ступеню. Тиждень тому жінці видалили другу молочну залозу. 2015-го першу пухлину виявила випадково, одразу погодилась на оперативне лікування, каже пацієнтка.



"Жила повноцінним життям. Я робила усе і в дома, і на городі. І ось п’ять років пройшло, я продовжую далі обстежуватись, і знову знаходжу гульку. Знову прийшла, лікар сказав: треба обстежуватись і будемо бачити що робити. І що? – Сказав – обов’язково видаляти", - каже пацієнтка Волинського медичного центру онкології, Ганна Назарова.



Лікар-мамолог Володимир Федорчук каже: тривале та якісне життя після лікування залежить від ранньої діагностики. Продовжує: торік зробили 50% оперативних втручань, під час яких зберегли органи.



"Ми забрали частину молочної залози, зробивши радикальну операцію. Але грудь залишилась на місці, жінка відчуває себе жінкою. Було зроблено ряд підшкірної мастектомії з подальшою можливістю встановлення імпланту. Є випадки, коли ми нічого не можемо зробити, коли жінки звертаються пізно, коли треба повністю забирати груди. Але і там є можливість подальшого відновлення молочної залози", - зауважив Володимир Федорчук.



Майже 39 тисяч волинян отримали консультацію та пройшли обстеження в центрі онкології торік, каже головний лікар медцентру Юрій Малімон. Завідувачка відділення променевої терапії Жанна Старомінська показує лінійний прискорювач. У лікарні нова відеоендоскопічна стійка для діагностики хвороб кишківника та апарат ультразвукового дослідження, розповідає лікар Олександр Приймачок.



"Це супер сучасний апарат. В ньому є функції 3-Д, 4-Д, кольоровий доплер. З’явилася нова функція – еластографія. Це так: методом здвигу зсувної хвилі ми можемо порівняти чи є підозра на онкологію чи немає. Ми можемо бачити такі вузлики, які раніше ми не бачили. В молочній залозі ми бачимо пухлини по 0,5 та менше сантиметра", - розповів лікар, Олександр Приймачок.



Головний лікар Центру онкології Юрій Малімон розповів, що за 2019-й пролікували понад 7 тисяч пацієнтів. Серед поширених онкологій волинян – злоякісні новоутворення шкіри, молочної залози, легень, прямої кішки та шлунку, каже він.



"Кожен рік занедбаність росте. Пацієнти вчасно не звертаються, звертаються тоді, коли ми вже нічим не можемо допомогти. І йде мова не про те щоб вилікувати, а про те, щоб продовжити життя", - зазначив головний лікар Волинського медичного центру онкології.



Пацієнтка Ганна Назарова нині готується до виписки.



"Я всім кажу, що треба не втрачати надії на те, що все буде добре. Обстежуватись і довіритись лікарям", - підкреслили пацієнтка Волинського медичного центру онкології, Ганна Назарова.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 40 тисяч волинян обстежили торік в обласному медичному центрі онкології. Серед них зареєстрували 3 тисячі випадків уперше діагностованого раку.Про це журналістам Суспільного розповів головний лікар медзакладуЛікар-мамолог консультує волинянку. Розповідає: діагностували рак ІІ ступеню. Тиждень тому жінці видалили другу молочну залозу. 2015-го першу пухлину виявила випадково, одразу погодилась на оперативне лікування, каже пацієнтка."Жила повноцінним життям. Я робила усе і в дома, і на городі. І ось п’ять років пройшло, я продовжую далі обстежуватись, і знову знаходжу гульку. Знову прийшла, лікар сказав: треба обстежуватись і будемо бачити що робити. І що? – Сказав – обов’язково видаляти", - каже пацієнтка Волинського медичного центру онкології, Ганна Назарова.Лікар-мамолог Володимир Федорчук каже: тривале та якісне життя після лікування залежить від ранньої діагностики. Продовжує: торік зробили 50% оперативних втручань, під час яких зберегли органи."Ми забрали частину молочної залози, зробивши радикальну операцію. Але грудь залишилась на місці, жінка відчуває себе жінкою. Було зроблено ряд підшкірної мастектомії з подальшою можливістю встановлення імпланту. Є випадки, коли ми нічого не можемо зробити, коли жінки звертаються пізно, коли треба повністю забирати груди. Але і там є можливість подальшого відновлення молочної залози", - зауважив Володимир Федорчук.Майже 39 тисяч волинян отримали консультацію та пройшли обстеження в центрі онкології торік, каже головний лікар медцентру Юрій Малімон. Завідувачка відділення променевої терапіїпоказує лінійний прискорювач. У лікарні нова відеоендоскопічна стійка для діагностики хвороб кишківника та апарат ультразвукового дослідження, розповідає лікар"Це супер сучасний апарат. В ньому є функції 3-Д, 4-Д, кольоровий доплер. З’явилася нова функція – еластографія. Це так: методом здвигу зсувної хвилі ми можемо порівняти чи є підозра на онкологію чи немає. Ми можемо бачити такі вузлики, які раніше ми не бачили. В молочній залозі ми бачимо пухлини по 0,5 та менше сантиметра", - розповів лікар, Олександр Приймачок.Головний лікар Центру онкології Юрій Малімон розповів, що за 2019-й пролікували понад 7 тисяч пацієнтів. Серед поширених онкологій волинян – злоякісні новоутворення шкіри, молочної залози, легень, прямої кішки та шлунку, каже він."Кожен рік занедбаність росте. Пацієнти вчасно не звертаються, звертаються тоді, коли ми вже нічим не можемо допомогти. І йде мова не про те щоб вилікувати, а про те, щоб продовжити життя", - зазначив головний лікар Волинського медичного центру онкології.Пацієнтка Ганна Назарова нині готується до виписки."Я всім кажу, що треба не втрачати надії на те, що все буде добре. Обстежуватись і довіритись лікарям", - підкреслили пацієнтка Волинського медичного центру онкології, Ганна Назарова.

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