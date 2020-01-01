У Луцьку на Теремнівській – вибух через газовий балон: є постраждалий

У Луцьку на території приватного домоволодіння на вулиці Теремнівській сьогодні, 4 лютого, стався вибух через витік газу із газового балона. Постраждав чоловік.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Розповіли, що майже в 12 годині про подію у поліцію повідомили надзвичайники.На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.Згідно з попередньою версією, вибух стався через витік газу із балона, який знаходився у підсобному приміщенні. Тут чоловік зберігав три газових балони.У поліції додали, що внаслідок вибуху постраждав 52-річний чоловік, який є господарем домоволодіння. Його госпіталізували.