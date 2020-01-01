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У Луцьку на Теремнівській – вибух через газовий балон: є постраждалий

У Луцьку на Теремнівській – вибух через газовий балон: є постраждалий
У Луцьку на території приватного домоволодіння на вулиці Теремнівській сьогодні, 4 лютого, стався вибух через витік газу із газового балона. Постраждав чоловік.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, що майже в 12 годині про подію у поліцію повідомили надзвичайники.

На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Згідно з попередньою версією, вибух стався через витік газу із балона, який знаходився у підсобному приміщенні. Тут чоловік зберігав три газових балони.

У поліції додали, що внаслідок вибуху постраждав 52-річний чоловік, який є господарем домоволодіння. Його госпіталізували.

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Теги: Луцьк, газовий балон
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