У Луцьку на Теремнівській – вибух через газовий балон: є постраждалий
Сьогодні, 13:03
У Луцьку на території приватного домоволодіння на вулиці Теремнівській сьогодні, 4 лютого, стався вибух через витік газу із газового балона. Постраждав чоловік.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що майже в 12 годині про подію у поліцію повідомили надзвичайники.
На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.
Згідно з попередньою версією, вибух стався через витік газу із балона, який знаходився у підсобному приміщенні. Тут чоловік зберігав три газових балони.
У поліції додали, що внаслідок вибуху постраждав 52-річний чоловік, який є господарем домоволодіння. Його госпіталізували.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що майже в 12 годині про подію у поліцію повідомили надзвичайники.
На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.
Згідно з попередньою версією, вибух стався через витік газу із балона, який знаходився у підсобному приміщенні. Тут чоловік зберігав три газових балони.
У поліції додали, що внаслідок вибуху постраждав 52-річний чоловік, який є господарем домоволодіння. Його госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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