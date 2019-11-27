Цьогоріч Луцьк закупить 18 нових тролейбусів





Про це



Луцька міська рада спільно з Європейським інвестиційним банком та Міністерством інфраструктури України в рамках проєкту “Міський громадський транспорт України” працює над впровадженням субпроекту “Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області”, яким передбачено придбання 30 нових тролейбусів, а також прокладання відрізку тролейбусної лінії, що сполучить мікрорайон ЛПЗ та вулицю Львівську.



На цей час реалізація першої частини субпроекту (а саме, закупівля рухомого складу) на стадії завершення.



У рамках міжнародної закупівлі №2019/S 113-276199 від 14.06.2019 “Поставка 30 нових 12-метрових низькопідлогових тролейбусів, включаючи набір запасних частин та витратних матеріалів, набір обладнання та інструментів для обслуговування, ремонту та супутніх послуг” 02.09.2019 відбулось відкриття пропозицій. Дві компанії взяли участь у тендері. Це Консорціума ВАТ “Керуюча компанія холдингу “Белкоммунмаш” і ТОВ “БКМ-Україна” та Дочірнього підприємства “Автоскладальний завод №1” Публічного акціонерного товариства Автомобільна компанія “Богдан Моторс”.



На цей час триває процедура оцінки тендерних пропозицій та процес визначення переможця.



Згідно оновлених Плану закупівлі та Фінансового плану підпроєкту “Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області” від 30.01.2020, підписання контракту на поставку рухомого складу заплановане на 24 лютого 2020 року.



Сама ж поставка тролейбусів відбудеться п’ятьма частинами по 6 тролейбусів кожна. Цьогоріч Луцьк повинен отримати 18 нових тролейбусів.



Варто зазначити, що в бюджеті Луцької міської територіальної громади на 2020 рік заклали кошти на співфінансування підпроєкту “Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області” в сумі 17 316 тисяч гривень. Таке співфінансування також передбачене “Програмою розвитку Луцького підприємства електротранспорту на 2016-2020 роки” (рішення Луцької міської ради від 30.06.2016 №10/7 зі змінами).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч 18 нових тролейбусів поповнять рухомий склад Луцького підприємства електротранспорту.Про це повідомляє Луцька міськрада. Луцька міська рада спільно з Європейським інвестиційним банком та Міністерством інфраструктури України в рамках проєкту “Міський громадський транспорт України” працює над впровадженням субпроекту “Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області”, яким передбачено придбання 30 нових тролейбусів, а також прокладання відрізку тролейбусної лінії, що сполучить мікрорайон ЛПЗ та вулицю Львівську.На цей час реалізація першої частини субпроекту (а саме, закупівля рухомого складу) на стадії завершення.У рамках міжнародної закупівлі №2019/S 113-276199 від 14.06.2019 “Поставка 30 нових 12-метрових низькопідлогових тролейбусів, включаючи набір запасних частин та витратних матеріалів, набір обладнання та інструментів для обслуговування, ремонту та супутніх послуг” 02.09.2019 відбулось відкриття пропозицій. Дві компанії взяли участь у тендері. Це Консорціума ВАТ “Керуюча компанія холдингу “Белкоммунмаш” і ТОВ “БКМ-Україна” та Дочірнього підприємства “Автоскладальний завод №1” Публічного акціонерного товариства Автомобільна компанія “Богдан Моторс”.На цей час триває процедура оцінки тендерних пропозицій та процес визначення переможця.Згідно оновлених Плану закупівлі та Фінансового плану підпроєкту “Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області” від 30.01.2020, підписання контракту на поставку рухомого складу заплановане на 24 лютого 2020 року.Сама ж поставка тролейбусів відбудеться п’ятьма частинами по 6 тролейбусів кожна. Цьогоріч Луцьк повинен отримати 18 нових тролейбусів.Варто зазначити, що в бюджеті Луцької міської територіальної громади на 2020 рік заклали кошти на співфінансування підпроєкту “Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області” в сумі 17 316 тисяч гривень. Таке співфінансування також передбачене “Програмою розвитку Луцького підприємства електротранспорту на 2016-2020 роки” (рішення Луцької міської ради від 30.06.2016 №10/7 зі змінами).

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