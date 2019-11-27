Луцьк закупить 30 нових тролейбусів





Про це



Луцька міська рада спільно з Європейським інвестиційним банком та Міністерством інфраструктури України в рамках проєкту “Міський громадський транспорт України” працює над впровадженням субпроекту “Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області”, яким передбачено придбання 30 нових тролейбусів, а також прокладання відрізку тролейбусної лінії, що сполучить мікрорайон ЛПЗ та вулицю Львівську.



На цей час реалізація першої частини субпроекту (а саме, закупівля рухомого складу) на стадії завершення.



У рамках міжнародної закупівлі №2019/S 113-276199 від 14.06.2019 “Поставка 30 нових 12-метрових низькопідлогових тролейбусів, включаючи набір запасних частин та витратних матеріалів, набір обладнання та інструментів для обслуговування, ремонту та супутніх послуг” 02.09.2019 відбулось відкриття пропозицій. Дві компанії взяли участь у тендері. Це Консорціума ВАТ “Керуюча компанія холдингу “Белкоммунмаш” і ТОВ “БКМ-Україна” та Дочірнього підприємства “Автоскладальний завод №1” Публічного акціонерного товариства Автомобільна компанія “Богдан Моторс”.



На цей час триває процедура оцінки тендерних пропозицій та процес визначення переможця.



Згідно з оновленими Планом закупівлі та Фінансовим плану підпроєкту “Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області” від 30.01.2020, підписання контракту на поставку рухомого складу заплановане на 24 лютого 2020 року.



Сама ж поставка тролейбусів відбудеться п’ятьма частинами по 6 тролейбусів кожна.



Варто зазначити, що в бюджеті Луцької міської територіальної громади на 2020 рік заклали кошти на співфінансування підпроєкту “Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області” в сумі 17 316 тисяч гривень. Таке співфінансування також передбачене “Програмою розвитку Луцького підприємства електротранспорту на 2016-2020 роки” (рішення Луцької міської ради від 30.06.2016 №10/7 зі змінами).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 нових тролейбусів поповнять рухомий склад Луцького підприємства електротранспорту.Про це повідомляє Луцька міськрада. Луцька міська рада спільно з Європейським інвестиційним банком та Міністерством інфраструктури України в рамках проєкту “Міський громадський транспорт України” працює над впровадженням субпроекту “Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області”, яким передбачено придбання 30 нових тролейбусів, а також прокладання відрізку тролейбусної лінії, що сполучить мікрорайон ЛПЗ та вулицю Львівську.На цей час реалізація першої частини субпроекту (а саме, закупівля рухомого складу) на стадії завершення.У рамках міжнародної закупівлі №2019/S 113-276199 від 14.06.2019 “Поставка 30 нових 12-метрових низькопідлогових тролейбусів, включаючи набір запасних частин та витратних матеріалів, набір обладнання та інструментів для обслуговування, ремонту та супутніх послуг” 02.09.2019 відбулось відкриття пропозицій. Дві компанії взяли участь у тендері. Це Консорціума ВАТ “Керуюча компанія холдингу “Белкоммунмаш” і ТОВ “БКМ-Україна” та Дочірнього підприємства “Автоскладальний завод №1” Публічного акціонерного товариства Автомобільна компанія “Богдан Моторс”.На цей час триває процедура оцінки тендерних пропозицій та процес визначення переможця.Згідно з оновленими Планом закупівлі та Фінансовим плану підпроєкту “Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області” від 30.01.2020, підписання контракту на поставку рухомого складу заплановане на 24 лютого 2020 року.Сама ж поставка тролейбусів відбудеться п’ятьма частинами по 6 тролейбусів кожна.Варто зазначити, що в бюджеті Луцької міської територіальної громади на 2020 рік заклали кошти на співфінансування підпроєкту “Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області” в сумі 17 316 тисяч гривень. Таке співфінансування також передбачене “Програмою розвитку Луцького підприємства електротранспорту на 2016-2020 роки” (рішення Луцької міської ради від 30.06.2016 №10/7 зі змінами).

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