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У волинянина вилучили пістолет і набої

У волинянина вилучили пістолет і набої
У Ківерцях поліцейські вилучила в місцевого жителя пістолет і набої.

Так, 2 лютого, по вулиці Незалежності в Ківерцях патрульні під час поверхневого огляду виявили у 29-річного місцевого жителя травматичний пістолет ЕКОЛ Lady та сім гумових куль калібру 9 мм, - пише ГУНП у Волинській області.

Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами поліція розпочала кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Поліція нагадує, що незаконне поводження зі зброєю тягне за собою кримінальну відповідальність. У разі добровільної здачі органам влади зброї, бойових припасів чи вибухових речовин особу звільняють від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 та 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.



© Офіційний сайт Національної поліції: https://vl.npu.gov.ua/news/zbroya/u-kiverczyax-policzejski-viluchila-v-misczevogo-zhitelya-pistolet-i-naboji/?fbclid=IwAR3oE39R8lN-7xclD_t8bpDaeia_okJqX6U1i46YOhieGisY4nRp-_P87ss

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Теги: пістолет, набої
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