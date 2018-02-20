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У селі під Луцьком через ГРВІ та грип закрили дитячі садочки

У селі під Луцьком через ГРВІ та грип закрили дитячі садочки
У селі Гірка Полонка Луцького району закривають на карантин два дитячі садочки.

Про це йдеться на сайті Гіркополонківської громади.

"Через подальше зростання захворюваності на ГРВІ та грип серед дітей ЗДО №1 "Ромашка" та ЗДО №2 "Калинка" села Гірка Полонка закриваються на карантин до 11 лютого", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що з вівторка, 4 лютого, у селі Гірка Полонка закрили також школу на карантин. А у Луцьку карантин для учнів 1-4 класів буде з 3 по 7 лютого 2020 року. А для учнів 5-11 класів — з 1 по 8 лютого 2020 року.




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Теги: карантин, Гірка Полонка, дитсадок
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