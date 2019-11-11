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У місті на Волині фура перекинулась на тротуар. ФОТО

У місті на Волині фура перекинулась на тротуар. ФОТО
У місті Горохів сталася аварія за участі вантажного автомобіля на іноземній реєстрації.

Про це виданню ВолиньInfa повідомили очевидці.

Аварія сталася 4 лютого близько 13:00 на вулиці Луцькій.

За словами очевидців, вантажівка Volvo рухалась вулицею Луцькою в напрямку Львова, але на повороті перекинулась. Ймовірно водій не вибрав безпечної швидкості.

Вантажівка на іноземній реєстрації перекинулась на бік прямо на тротуар. На щастя в момент аварії на доріжці не було пішоходів.

Водій-іноземець, який, ймовірно, є італійцем, не постраждав.

На місці працює екіпаж поліції.

У місті на Волині фура перекинулась на тротуар. ФОТО
У місті на Волині фура перекинулась на тротуар. ФОТО
У місті на Волині фура перекинулась на тротуар. ФОТО
У місті на Волині фура перекинулась на тротуар. ФОТО

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Теги: аварія, Горохів, фура
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