У місті на Волині фура перекинулась на тротуар. ФОТО
Сьогодні, 13:33
У місті Горохів сталася аварія за участі вантажного автомобіля на іноземній реєстрації.
Про це виданню ВолиньInfa повідомили очевидці.
Аварія сталася 4 лютого близько 13:00 на вулиці Луцькій.
За словами очевидців, вантажівка Volvo рухалась вулицею Луцькою в напрямку Львова, але на повороті перекинулась. Ймовірно водій не вибрав безпечної швидкості.
Вантажівка на іноземній реєстрації перекинулась на бік прямо на тротуар. На щастя в момент аварії на доріжці не було пішоходів.
Водій-іноземець, який, ймовірно, є італійцем, не постраждав.
На місці працює екіпаж поліції.
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Про це виданню ВолиньInfa повідомили очевидці.
Аварія сталася 4 лютого близько 13:00 на вулиці Луцькій.
За словами очевидців, вантажівка Volvo рухалась вулицею Луцькою в напрямку Львова, але на повороті перекинулась. Ймовірно водій не вибрав безпечної швидкості.
Вантажівка на іноземній реєстрації перекинулась на бік прямо на тротуар. На щастя в момент аварії на доріжці не було пішоходів.
Водій-іноземець, який, ймовірно, є італійцем, не постраждав.
На місці працює екіпаж поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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