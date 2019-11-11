У місті на Волині фура перекинулась на тротуар. ФОТО





Про це виданню



Аварія сталася 4 лютого близько 13:00 на вулиці Луцькій.



За словами очевидців, вантажівка Volvo рухалась вулицею Луцькою в напрямку Львова, але на повороті перекинулась. Ймовірно водій не вибрав безпечної швидкості.



Вантажівка на іноземній реєстрації перекинулась на бік прямо на тротуар. На щастя в момент аварії на доріжці не було пішоходів.



Водій-іноземець, який, ймовірно, є італійцем, не постраждав.



На місці працює екіпаж поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Горохів сталася аварія за участі вантажного автомобіля на іноземній реєстрації.Про це виданню ВолиньInfa повідомили очевидці.Аварія сталася 4 лютого близько 13:00 на вулиці Луцькій.За словами очевидців, вантажівка Volvo рухалась вулицею Луцькою в напрямку Львова, але на повороті перекинулась. Ймовірно водій не вибрав безпечної швидкості.Вантажівка на іноземній реєстрації перекинулась на бік прямо на тротуар. На щастя в момент аварії на доріжці не було пішоходів.Водій-іноземець, який, ймовірно, є італійцем, не постраждав.На місці працює екіпаж поліції.

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