Владика Михаїл взяв участь у відзначенні річниці інтронізації Епіфанія. ФОТО

Михаїл взяв участь у заходах з нагоди першої річниці інтронізації (сходження на престіл) митрополита Київського і всієї України Епіфанія.



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Увечері 1 лютого відслужили всенічну в Михайлівському Золотоверхому монастирі, під час якої владика Михаїл привітав митрополита Епіфанія. Наступного дня відбулася божественна літургія, яку правили єпископат, інше духовенство зі всієї України, представники Вселенської патріархії, Олександрійського патріархату, Православної церкви Еллади, монастирів Святої гори Афон.



3 лютого, у день річниці інтронізації та в день народження митрополити Епіфанія, у Софії Київській, де торік проходив Об'єднавчий собор, відслужили подячний молебень, після якого провели пресконференцію предстоятеля церкви у цій святині Православ’я.



Довідка:



Інтронізація - це церемонія входження на престол та офіційний початок виконання обов'язків предстоятеля. Вона проходить у формі публічного богослужіння, під час якого новообраного предстоятеля зводять на кафедру.



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