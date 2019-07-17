Заступника мера Володимира, якого впіймали на хабарі, взяли під домашній арешт





Обвинувальний акт разом із матеріалами досудового слідства скерували до суду, - інформує ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, 1



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Посадовцю оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.



Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі завершили досудове розслідування за фактом одержання хабара заступником міського голови Володимира-Волинського.Обвинувальний акт разом із матеріалами досудового слідства скерували до суду, - інформує ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, 1 2 липня, правоохоронці затримали посадовця під час отримання ним 10 тис. грн. неправомірної вигоди. Правопорушник, котрий за сумісництвом обіймає також посаду секретаря міської ради, вимагав гроші від підприємця за надання дозволу на розташування на території міста малої архітектурної форми без дозвільних на це документів. У разі домовленості, заступник міського голови обіцяв підприємцю подальше сприяння в одержанні офіційних дозвільних документів на виконавчому комітеті міської ради.Посадовцю оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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