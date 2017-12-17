У Ковелі затримали набитий контрабандними сигаретами автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 14:14
У ковельчанина поліцейські вилучили 1 000 пачок безакцизних цигарок.
У понеділок, 3 лютого, під час несення служби працівники групи реагування патрульної поліції по вулиці Кияна, що у Ковелі, зупинили автомобіль Toyota під керуванням 57-річним місцевим жителем, - повідомляє Ковельський відділ поліції Волинської області.
В ході огляду транспортного засобу виявили 100 блоків цигарок марки "Minsk" та "Capital MS" без акцизних марок.
Слідчо-оперативною групою Ковельського відділу поліції вилучили транспортний засіб та тютюнові вироби.
Матеріали належним чином зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інших подій. Триває перевірка.
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У понеділок, 3 лютого, під час несення служби працівники групи реагування патрульної поліції по вулиці Кияна, що у Ковелі, зупинили автомобіль Toyota під керуванням 57-річним місцевим жителем, - повідомляє Ковельський відділ поліції Волинської області.
В ході огляду транспортного засобу виявили 100 блоків цигарок марки "Minsk" та "Capital MS" без акцизних марок.
Слідчо-оперативною групою Ковельського відділу поліції вилучили транспортний засіб та тютюнові вироби.
Матеріали належним чином зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інших подій. Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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