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У Ковелі затримали набитий контрабандними сигаретами автомобіль. ФОТО

У Ковелі затримали набитий контрабандними сигаретами автомобіль. ФОТО
У ковельчанина поліцейські вилучили 1 000 пачок безакцизних цигарок.

У понеділок, 3 лютого, під час несення служби працівники групи реагування патрульної поліції по вулиці Кияна, що у Ковелі, зупинили автомобіль Toyota під керуванням 57-річним місцевим жителем, - повідомляє Ковельський відділ поліції Волинської області.

В ході огляду транспортного засобу виявили 100 блоків цигарок марки "Minsk" та "Capital MS" без акцизних марок.

Слідчо-оперативною групою Ковельського відділу поліції вилучили транспортний засіб та тютюнові вироби.

Матеріали належним чином зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інших подій. Триває перевірка.

У Ковелі затримали набитий контрабандними сигаретами автомобіль. ФОТО
У Ковелі затримали набитий контрабандними сигаретами автомобіль. ФОТО
У Ковелі затримали набитий контрабандними сигаретами автомобіль. ФОТО


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Теги: Ковель, безакцизні сигарети, поліцейські
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