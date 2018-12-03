В Італії знайшли мертвим молодого українця
Сьогодні, 14:37
В Італії у понеділок, 3 лютого, знайшли мертвим 23-річного українця.
Попередня причина - передозування наркотиками.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на видання La Stampa.
Тіло виявили в готельному номері в Олегії в декількох кілометрах від аеропорту. Наразі слідчі вивчають обставини і причини смерті хлопця.
Вони не виключають версію про вбивство і вважають, що загиблий помер внаслідок передозування.
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Попередня причина - передозування наркотиками.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на видання La Stampa.
Тіло виявили в готельному номері в Олегії в декількох кілометрах від аеропорту. Наразі слідчі вивчають обставини і причини смерті хлопця.
Вони не виключають версію про вбивство і вважають, що загиблий помер внаслідок передозування.
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