В Італії знайшли мертвим молодого українця



Попередня причина - передозування наркотиками.



Про це повідомляє



Тіло виявили в готельному номері в Олегії в декількох кілометрах від аеропорту. Наразі слідчі вивчають обставини і причини смерті хлопця.



Вони не виключають версію про вбивство і вважають, що загиблий помер внаслідок передозування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Італії у понеділок, 3 лютого, знайшли мертвим 23-річного українця.Попередня причина - передозування наркотиками.Про це повідомляє УНІАН з посиланням на видання La Stampa.Тіло виявили в готельному номері в Олегії в декількох кілометрах від аеропорту. Наразі слідчі вивчають обставини і причини смерті хлопця.Вони не виключають версію про вбивство і вважають, що загиблий помер внаслідок передозування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію