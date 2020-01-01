вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Київському майдані – аварія

У Луцьку на Київському майдані – аварія
У Луцьку на Київському майдані сталася ДТП за участю двох автомобілів – Hyundai та Toyota.

Про це 12 каналу повідомили очевидці.

Аварія сталася близько 13:30. За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав. Рух на відрізку дороги був ускладнений.

На місці події працювали патрульні.
У Луцьку на Київському майдані – аварія
У Луцьку на Київському майдані – аварія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гори сміття та антисанітарія: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на проблемного сусіда. ФОТО
Сьогодні, 15:05
У Луцьку на Київському майдані – аварія
Сьогодні, 14:52
В Італії знайшли мертвим молодого українця
Сьогодні, 14:37
У Ковелі затримали набитий контрабандними сигаретами автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 14:14
Заступника мера Володимира, якого впіймали на хабарі, взяли під домашній арешт
Сьогодні, 13:52
Схожі новини
Їхав на червоне світло: у Луцьку п'яний водій на Renault зіткнувся з BMW Їхав на червоне світло: у Луцьку п'яний водій на Renault зіткнувся з BMW
02 лютий, 11:34
У Луцьку поблизу залізничного переїзду – подвійна аварія. ФОТО У Луцьку поблизу залізничного переїзду – подвійна аварія. ФОТО
31 січень, 21:15
У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО
31 січень, 19:10
У Луцьку на Київському майдані не розминулися дві автівки: рух ускладнений. ФОТО У Луцьку на Київському майдані не розминулися дві автівки: рух ускладнений. ФОТО
31 січень, 14:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гори сміття та антисанітарія: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на проблемного сусіда. ФОТО
Сьогодні, 15:05
 0
У Луцьку на Київському майдані – аварія
Сьогодні, 14:52
 0
В Італії знайшли мертвим молодого українця
Сьогодні, 14:37
 0
У Ковелі затримали набитий контрабандними сигаретами автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 14:14
 0
Заступника мера Володимира, якого впіймали на хабарі, взяли під домашній арешт
Сьогодні, 13:52
 0
Медіа
відео
1/8