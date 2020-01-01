У Луцьку на Київському майдані – аварія
Сьогодні, 14:52
У Луцьку на Київському майдані сталася ДТП за участю двох автомобілів – Hyundai та Toyota.
Про це 12 каналу повідомили очевидці.
Аварія сталася близько 13:30. За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав. Рух на відрізку дороги був ускладнений.
На місці події працювали патрульні.
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Про це 12 каналу повідомили очевидці.
Аварія сталася близько 13:30. За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав. Рух на відрізку дороги був ускладнений.
На місці події працювали патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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