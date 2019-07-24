вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гори сміття та антисанітарія: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на проблемного сусіда. ФОТО

Гори сміття та антисанітарія: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на проблемного сусіда. ФОТО
До департаменту муніципальної варти Луцької міської ради надійшло звернення від жителів будинку №6 по бульвару Дружби Народів у місті Луцьку.

Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міської ради на сторінці у Facebook.

Одним із жителів будинку засмітив власну квартиру сміттям, що спричиняє різкий неприємний запах по всьому будинку та повну антисанітарію.

На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 150 КУпАП та направили на розгляд адміністративній комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради. Порушник пообіцяв здійснити прибирання та вивезти сміття.

Гори сміття та антисанітарія: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на проблемного сусіда. ФОТО
Гори сміття та антисанітарія: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на проблемного сусіда. ФОТО
Гори сміття та антисанітарія: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на проблемного сусіда. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, засмічення квартири, антисанітарія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гори сміття та антисанітарія: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на проблемного сусіда. ФОТО
Сьогодні, 15:05
У Луцьку на Київському майдані – аварія
Сьогодні, 14:52
В Італії знайшли мертвим молодого українця
Сьогодні, 14:37
У Ковелі затримали набитий контрабандними сигаретами автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 14:14
Заступника мера Володимира, якого впіймали на хабарі, взяли під домашній арешт
Сьогодні, 13:52
Схожі новини
У луцькому дворі – антисанітарія через звалище сміття У луцькому дворі – антисанітарія через звалище сміття
24 липень, 2019, 12:56
Нестерпний сморід та гори сміття: лучанин влаштував рейвах у багатоповерхівці Нестерпний сморід та гори сміття: лучанин влаштував рейвах у багатоповерхівці
06 червень, 2019, 11:03
Антисанітарія та сараї-розвалюхи: у Луцьку наводять лад на захаращеній території. ФОТО Антисанітарія та сараї-розвалюхи: у Луцьку наводять лад на захаращеній території. ФОТО
07 жовтень, 2018, 10:54
Студента з Луцька вигнали з гуртожитку, бо розказав ЗМІ про жахливі умови проживання. ВІДЕО Студента з Луцька вигнали з гуртожитку, бо розказав ЗМІ про жахливі умови проживання. ВІДЕО
09 вересень, 2018, 10:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гори сміття та антисанітарія: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на проблемного сусіда. ФОТО
Сьогодні, 15:05
 0
У Луцьку на Київському майдані – аварія
Сьогодні, 14:52
 0
В Італії знайшли мертвим молодого українця
Сьогодні, 14:37
 0
У Ковелі затримали набитий контрабандними сигаретами автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 14:14
 0
Заступника мера Володимира, якого впіймали на хабарі, взяли під домашній арешт
Сьогодні, 13:52
 0
Медіа
відео
1/8