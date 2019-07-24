Гори сміття та антисанітарія: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на проблемного сусіда. ФОТО





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Одним із жителів будинку засмітив власну квартиру сміттям, що спричиняє різкий неприємний запах по всьому будинку та повну антисанітарію.



На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 150 КУпАП та направили на розгляд адміністративній комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради. Порушник пообіцяв здійснити прибирання та вивезти сміття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До департаменту муніципальної варти Луцької міської ради надійшло звернення від жителів будинку №6 по бульвару Дружби Народів у місті Луцьку.Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міської ради на сторінці у Facebook.Одним із жителів будинку засмітив власну квартиру сміттям, що спричиняє різкий неприємний запах по всьому будинку та повну антисанітарію.На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 150 КУпАП та направили на розгляд адміністративній комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради. Порушник пообіцяв здійснити прибирання та вивезти сміття.

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