Жертвами стали 17 дітей: у Дніпрі 60-річний чоловік розбещував неповнолітніх
Сьогодні, 20:46
У Дніпрі за розбещення неповнолітніх та виготовлення дитячої порнографії слідчі повідомили про підозру 60-річному чоловіку.
Впродовж декількох років жертвами чоловіка стали 17 дітей, - пише ГУНП у Дніпропетровській області.
Як встановили поліцейські, затриманий підшуковував дітей та вивозив їх у безлюдні місця. Потім різними шляхами змушував імітувати дії сексуального характеру, фіксуючи все на фото. Також у деяких дітей він забирав цінні речі. В результаті чоловіка затримали за скоєння розбійного нападу на дитину та осудили. Наразі підозрюваний відбуває покарання в місцях позбавлення волі. В ході розслідування цього факту були проведені обшуки та вилучені електронні носії інформації, на яких містилася дитяча порнографія.
3 лютого 2020 року злочинцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення та збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
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Впродовж декількох років жертвами чоловіка стали 17 дітей, - пише ГУНП у Дніпропетровській області.
Як встановили поліцейські, затриманий підшуковував дітей та вивозив їх у безлюдні місця. Потім різними шляхами змушував імітувати дії сексуального характеру, фіксуючи все на фото. Також у деяких дітей він забирав цінні речі. В результаті чоловіка затримали за скоєння розбійного нападу на дитину та осудили. Наразі підозрюваний відбуває покарання в місцях позбавлення волі. В ході розслідування цього факту були проведені обшуки та вилучені електронні носії інформації, на яких містилася дитяча порнографія.
3 лютого 2020 року злочинцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення та збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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