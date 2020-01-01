Двадцятьом спортсменам з Луцька призначили стипендії. СПИСОК

У Луцькій міській раді затвердили список спортсменів, які отримуватимуть стипендії у цьому році.Відповідне розпорядження підписав секретар міської радиСписок спортсменів, яким призначаються стипендії на 2020 рік:1.– чемпіонка та призерка України серед юніорок з веслування на байдарках і каное.2.– чемпіонка та призерка України серед молоді та дорослих з плавання.3.– 6 місце на кубку Європи з легкої атлетики.4.– призер чемпіонату України з важкої атлетики.5.– 1 місце Європейські ігри з легкої атлетики.6.– 7 місце на чемпіонаті світу серед юніорок з веслування на байдарках і каное.7.– чемпіонка та призерка України серед юніорок та молоді з велосипедного спорту.8.– призер чемпіонату України серед юнаків з боксу.9.– чемпіонка та призерка України серед дівчат з велосипедного спорту.10.– 5 місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики.11.– чемпіонка та призерка України серед юніорок з велосипедного спорту.12.– призер кубку України з важкої атлетики.13.– призер чемпіонату України серед юніорів, встановив юнацький рекорд України з плавання.14.– чемпіонка та призерка України серед юніорок та дівчат з важкої атлетики.15.– чемпіон та призер України серед молоді з веслування на байдарках і каное.16.– 4 місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики.17.– чемпіон та призер України серед юніорів та молоді з плавання.18.– 9 місце на чемпіонаті Європи серед молоді з дзюдо.19.– чемпіонка та призерка України серед молоді з велосипедного спорту.20.– 4 місце на чемпіонаті Європи серед юнаків, 5 місце на чемпіонаті світу серед юнаків з баскетболу 3х3.