Двадцятьом спортсменам з Луцька призначили стипендії. СПИСОК
Сьогодні, 15:22
У Луцькій міській раді затвердили список спортсменів, які отримуватимуть стипендії у цьому році.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
Список спортсменів, яким призначаються стипендії на 2020 рік:
1. Алєксєєнко Христина В'ячеславівна – чемпіонка та призерка України серед юніорок з веслування на байдарках і каное.
2. Ахмедова Дана Андріївна – чемпіонка та призерка України серед молоді та дорослих з плавання.
3. Банзерук Іван Миколайович – 6 місце на кубку Європи з легкої атлетики.
4. Вітер Ярослав Миколайович – призер чемпіонату України з важкої атлетики.
5. Даниленко Данило Володимирович – 1 місце Європейські ігри з легкої атлетики.
6. Демчина Ольга Андріївна – 7 місце на чемпіонаті світу серед юніорок з веслування на байдарках і каное.
7. Дорошенко Юлія Олександрівна – чемпіонка та призерка України серед юніорок та молоді з велосипедного спорту.
8. Зарудницький Вадим Русланович – призер чемпіонату України серед юнаків з боксу.
9. Іосенко Валерія Юріївна – чемпіонка та призерка України серед дівчат з велосипедного спорту.
10. Климець Ірина Володимирівна – 5 місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики.
11. Логвинюк Олександра Михайлівна – чемпіонка та призерка України серед юніорок з велосипедного спорту.
12. Миронюк Дмитро Миколайович – призер кубку України з важкої атлетики.
13. Петрочук Ілля Костянтинович – призер чемпіонату України серед юніорів, встановив юнацький рекорд України з плавання.
14. Сахарук Дарина Павлівна – чемпіонка та призерка України серед юніорок та дівчат з важкої атлетики.
15. Семенюк Павло Федорович – чемпіон та призер України серед молоді з веслування на байдарках і каное.
16. Собчук Олена Леонідівна – 4 місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики.
17. Ткачук Максим Олександрович – чемпіон та призер України серед юніорів та молоді з плавання.
18. Чернов Вадим Віталійович – 9 місце на чемпіонаті Європи серед молоді з дзюдо.
19. Шиманська Ірина Петрівна – чемпіонка та призерка України серед молоді з велосипедного спорту.
20. Шевчук Володимир Васильович – 4 місце на чемпіонаті Європи серед юнаків, 5 місце на чемпіонаті світу серед юнаків з баскетболу 3х3.
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Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
Список спортсменів, яким призначаються стипендії на 2020 рік:
1. Алєксєєнко Христина В'ячеславівна – чемпіонка та призерка України серед юніорок з веслування на байдарках і каное.
2. Ахмедова Дана Андріївна – чемпіонка та призерка України серед молоді та дорослих з плавання.
3. Банзерук Іван Миколайович – 6 місце на кубку Європи з легкої атлетики.
4. Вітер Ярослав Миколайович – призер чемпіонату України з важкої атлетики.
5. Даниленко Данило Володимирович – 1 місце Європейські ігри з легкої атлетики.
6. Демчина Ольга Андріївна – 7 місце на чемпіонаті світу серед юніорок з веслування на байдарках і каное.
7. Дорошенко Юлія Олександрівна – чемпіонка та призерка України серед юніорок та молоді з велосипедного спорту.
8. Зарудницький Вадим Русланович – призер чемпіонату України серед юнаків з боксу.
9. Іосенко Валерія Юріївна – чемпіонка та призерка України серед дівчат з велосипедного спорту.
10. Климець Ірина Володимирівна – 5 місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики.
11. Логвинюк Олександра Михайлівна – чемпіонка та призерка України серед юніорок з велосипедного спорту.
12. Миронюк Дмитро Миколайович – призер кубку України з важкої атлетики.
13. Петрочук Ілля Костянтинович – призер чемпіонату України серед юніорів, встановив юнацький рекорд України з плавання.
14. Сахарук Дарина Павлівна – чемпіонка та призерка України серед юніорок та дівчат з важкої атлетики.
15. Семенюк Павло Федорович – чемпіон та призер України серед молоді з веслування на байдарках і каное.
16. Собчук Олена Леонідівна – 4 місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики.
17. Ткачук Максим Олександрович – чемпіон та призер України серед юніорів та молоді з плавання.
18. Чернов Вадим Віталійович – 9 місце на чемпіонаті Європи серед молоді з дзюдо.
19. Шиманська Ірина Петрівна – чемпіонка та призерка України серед молоді з велосипедного спорту.
20. Шевчук Володимир Васильович – 4 місце на чемпіонаті Європи серед юнаків, 5 місце на чемпіонаті світу серед юнаків з баскетболу 3х3.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Списки висвітлюйте коректно , На скільки нам відомо, спортсмен Ткачук М.О. Чемпіон України ,також серед дорослих в абсолютній першості , і 11-й на Чемпіонаті Світу серед юніорів
Макс наш улюблинець, слідкуємо завжди за його виступами , але хочу нагадати , що в нього в 2019 році встановлені три ю.рекорди України ...
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