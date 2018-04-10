У Луцьку популярний рок-гурт «Антитіла» дасть два концерти





Концерт відбудеться 21 лютого о 17:00 на сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичний театру імені Т. Г. Шевченка.



"Антитіла" завітають у Луцьк із першим стадіонним туром "Hello 2020". Рок-група готувала цю подію майже два роки. Стадіонний тур "Hello" присвячений новому альбому та десятиріччю групи.



Квитки в касах драмтеатру та у "Промені" або

Телефони для довідок: 096 202 22 61 та 050 881 27 95





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