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У Луцьку популярний рок-гурт «Антитіла» дасть два концерти

У Луцьку популярний рок-гурт «Антитіла» дасть два концерти
У Луцьку популярний український рок-гурт "Антитіла" оголосив про додатковий концерт.

Концерт відбудеться 21 лютого о 17:00 на сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичний театру імені Т. Г. Шевченка.

"Антитіла" завітають у Луцьк із першим стадіонним туром "Hello 2020". Рок-група готувала цю подію майже два роки. Стадіонний тур "Hello" присвячений новому альбому та десятиріччю групи.

Квитки в касах драмтеатру та у "Промені" або на сайті.
Телефони для довідок: 096 202 22 61 та 050 881 27 95

У Луцьку популярний рок-гурт «Антитіла» дасть два концерти

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Теги: Антитіла, концерт, квитки
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